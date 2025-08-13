La Corte Constitucional (CC) de Ecuador comenzará el 18 de agosto de 2025 las audiencias públicas sobre las demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes urgentes impulsadas por el presidente Daniel Noboa: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia.

Estas normas acumulan 38 demandas, pero tres de ellas motivaron la suspensión provisional de 17 artículos, lo que encendió un pulso político entre el Ejecutivo y el máximo tribunal constitucional.

Más noticias

Qué artículos fueron suspendidos por la Corte Constitucional

La Corte aceptó a trámite tres demandas de inconstitucionalidad y decidió suspender, de manera provisional, 17 artículos mientras estudian el caso. Lo hizo porque detectó posibles daños graves e irreversibles si se aplicaban de inmediato.

Ley de Solidaridad Nacional : suspensión de cuatro artículos que, según la Corte, podrían afectar la independencia judicial, los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia.

: suspensión de cuatro artículos que, según la Corte, podrían afectar la independencia judicial, los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia. Ley de Integridad Pública : suspensión de una disposición transitoria relacionada con el control de funcionarios.

: suspensión de una disposición transitoria relacionada con el control de funcionarios. Ley de Inteligencia: suspensión de 12 artículos que habilitaban vigilancia sin orden judicial, operaciones encubiertas sin regulación, acceso a bases de datos personales sin límites y eliminación de evidencia mediante gastos especiales.

Incluso se cuestionó la definición de “grupos armados organizados” y un mecanismo de indulto anticipado que, para los jueces, podría derivar en impunidad en casos graves.

La marcha de Noboa y la respuesta de la Corte

La tensión creció el 12 de agosto, cuando el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha hacia la sede de la Corte Constitucional en Quito. Lo acompañaron funcionarios de su Gobierno y simpatizantes llegados de varias provincias. La movilización se produjo pocos días después de la suspensión de los artículos clave de sus leyes.

En un comunicado, la Corte recordó que respeta el derecho a la protesta pacífica, pero denunció hechos que considera preocupantes: retiro no notificado de las vallas de seguridad, militarización del perímetro y carteles con los rostros de jueces, lo que calificó como un acto que pone en riesgo su seguridad e independencia.

Esta información le puede interesar: Corte Nacional de Justicia se pronuncia luego de la marcha contra la Corte Constitucional

Qué puede pasar el 18 de agosto en la Corte Constitucional

Para el constitucionalista Edison Guarango, la marcha fue un acto político que no influirá en las decisiones de la Corte.

Explica que el 18 de agosto se abrirá el verdadero debate, cuando los demandantes presenten sus argumentos y el Gobierno y la Asamblea defiendan las leyes. Recuerda que la Corte puede declarar artículos inconstitucionales, anularlos parcialmente o interpretarlos de forma condicionada.

El analista político Pablo Romero cree que la Corte no cederá a presiones y que el Gobierno busca mantener este tema en la discusión pública, incluso como parte de la consulta popular.

Destaca que la declaración de la Corte sobre la independencia de poderes es una señal positiva para la institucionalidad.

La Corte insiste en que aún no hay un fallo definitivo y que las causas se tramitan con celeridad y apego a la Constitución.