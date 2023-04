Sebastián Corral niega estar involucrado en salida de Rafael Cuesta de TC

El secretario de la Administración Pública del Estado, Sebastián Corral, niega tener responsabilidad en salida de Rafael Cuesta de TC. Foto: Flickr Presidencia

Karina Sotalín (I)

Sebastián Corral, secretario de la Administración Pública del Gobierno, reaccionó este miércoles 5 de abril de 2023 a las declaraciones del periodista Rafael Cuesta sobre su salida de la gerencia General de TC Televisión.

Cuesta dijo en un video que no le fue difícil descubrir la razón que motivó su despido del canal. "Hay un personaje oscuro, lleno de intereses, que ocupa la oficina que está al lado del Presidente. Se llama Sebastián Corral. Es el secretario General de la Administración", manifestó.

Sin embargo, Corral rechazó esos señalamientos en un diálogo con EL COMERCIO. "No conozco a Cuesta. Nunca le he conocido, nunca he cruzado una palabra con él. No tengo absolutamente nada que ver con el hecho de que haya salido de TC Televisión", afirmó.

Cuesta también indicó que Corral es "dueño de un canal de televisión y obviamente tiene interés de meterle la mano a TC". Pero el funcionario aseguró que no tiene ninguna relación con ese medio de comunicación.

"No estoy involucrado ni remotamente en el manejo del canal. No conozco sus números, no su línea editorial. No tengo absolutamente nada que ver y peor estar involucrado en la salida de Cuesta del canal. Lo niego categóricamente", reiteró.

¿Sugerencia al Presidente?

Sobre si hubo alguna recomendación de su parte hacia el presidente Guillermo Lasso para que solicite la salida de Cuesta, como presume el periodista, Corral insistió en que no tuvo "absolutamente nada que ver ni con la salida de Cuesta ni con el nombramiento del nuevo Gerente de TC Televisión (Luis Hanna)".

En cuanto a la crítica que hizo Cuesta sobre una supuesta cuenta de Corral en un paraíso fiscal, el funcionario explicó que el periodista "saca esta información de un crédito que yo tengo en un Banco en Panamá, de mi declaración patrimonial. No es que tengo nada oculto. Tengo un crédito personal en un Banco en Panamá. Sí, es verdad. No tengo nada que ocultar".

El Secretario añadió: "No tengo ninguna inversión en ningún paraíso fiscal. No tengo ninguna 'offshore', absolutamente nada". No considera que sea un delito. "Tan claro es, que lo declaré en mi declaración patrimonial. Es una operación absolutamente normal", refirió sobre su crédito.

Corral asegura que esa declaración la hizo cuando asumió el cargo como embajador del Reino Unido en el 2021.

Además, evitó suponer que las declaraciones de Cuesta se enmarquen en una especie de venganza. "No tengo idea, no sé. No conozco a Cuesta, nunca he tenido relación con él. No sé a qué responde esto. Hasta ahí llego", concluyó el funcionario del Ejecutivo.

