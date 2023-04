Tres artículos de opinión de Santiago Gangotena en EL COMERCIO

Santiago Gangotena tenía un Doctorado en Física por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y una Maestría en Física Nuclear por la Universidad de Auburn, ambas en Estados Unidos. Foto: Twitter @PeriodismoUSFQ

Redacción El Comercio (I)

El académico Santiago Gangotena fue columnista en EL COMERCIO. Aquí les compartimos tres de sus artículos que escribió para este Diario.

Santiago Gangotena - Las corridas de pueblo

EL COMERCIO Martes 20 de septiembre del 2005

Me quiero referir a las corridas como las de Pamplona pero al revés: los toros no le persiguen sino que Ud. persigue a los toros. Es decir, son Corridas de Pueblo donde los toros y demás cuadrúpedos tienen pegados en su cuerpo cobijas y billetes; los toreros perplejos corremos con toda furia para arrancharlos y en el estupor de un alcohol barato corremos (otra vez) al colchón de la casa. Ese es el origen de otro esperpento político: los colchonbanks. A nuestros anti-populares congresistas se les ha chispoteado otra idea popular: quieren que el Gobierno maneje los bancos con una ley que dicen ya se aprobó en primera.En resumen: si Ud. pone su dinero en un banco, el banco está obligado a colocar el 75% en cosas que tengan que ver con la producción y el 25% va a parar al Banco Central. Si la industria no tiene proyectos inmediatos (que seguramente no los tendrá) los bancos estarán estacionados con su plata y empezarán a cerrar. El comercio se volverá banquero y venderá a crédito, como tampoco recibe crédito de los bancos (pues no le darán) para comprar la cosa que usted requiere, quebrará, y los bancos cerrarán.El pobre tampoco tendrá financiamiento: si se le está muriendo el viejo con cáncer terminal y no tiene plata no podrá pedir prestado porque el viejo no es tornillo de máquina. Pero aguaite, es peor: los créditos se dan de acuerdo a las Cuentas Nacionales, la contabilidad de los burócratas. Creo que el rubro más grande es petróleo que no requiere préstamos locales y también es el servicio doméstico. Da chiste ¿no?Los bancos para micro-empresarios no pueden dar crédito barato pues no es lo mismo dar un millón a una empresa que a 2 000 empresarios USD 500. Hasta un economista se da cuenta de la diferencia de costo pero, de acuerdo a la ley, no podrán cobrar comisiones o sea que el pequeño empresario se irá donde el chulquero.Pero es peor, si los burócratas gubernamentales o bancarios no cumplen ¡les despiden, multan USD 300 000 y el gobierno se coge la institución financiera! Además, se ponen topes a las tasas, lo que significará escasez de crédito, hasta los kikuyos saben que cuando hay topes a un producto éste desaparece, a eso la jerga denomina: nuay. Es ley de la naturaleza no del mercado; la naturaleza es generosa, abundante, rica.¿Por qué existe el chulquero? Porque hay leyes salvadoras. La corrida bancaria se debió a eso. Son los políticos los que manejan su eco no mía. ¡Comprenda el error, ellos no han vendido ni hornado y su razón de ser es vivir de la plata de los demás, pero ellos son los gerentes de las más millonarias empresas del Ecuador: bancos, telefónicas, eléctricas, petroleras, etc. Y, y, ¡todas están quebradas!La escasez crea un mercado informal (negro) que creará otra corrida, pues los inversionistas retirarán la plata, ojo, los inversionistas no son gente rica, es Usted que deposita su quincena. El 75% de su plata piensan darle a un productor y el resto de ‘su plata’ lo confisca el Banco Central. Es su plata la que va al hueco negro no la de los impuestos, préstamos internacionales o petróleo; la nuestra, así que a correr mis cholos.

Santiago Gangotena - Los que se van

EL COMERCIO Martes 13 de septiembre del 2005

El otro día, un amigo me hizo acuerdo del libro ‘Los que se van’ de los escritores Aguilera, Gallego y Gil, que me recordó la migración de ecuatorianos hacia los países donde hay menos vivos y, por fácil conclusión: hay más tontos. El título apropiado para nuestros días debiera ser: Los que huyen. Sin embargo, parece que la mayoría de la ciudadanía y especialmente los políticos ignorantes y los burócratas impávidos no se dan cuenta de la diferencia entre irse y huir. Los que se van, se van porque les da la gana, pero los que huyen no tienen otra salida debido a la falta de seguridad y libertad.Al igual que en el paraíso terrenal del Caribe, los ecuatorianos huyen de estas grandes cárceles. El Ecuador está lleno de mafias legales, monopolios legales, falta de libertad, impunidad e impuestos de un país socialista. Por eso ocupamos el puesto 114, al mismo nivel que la China (comunista) en libertad económica. Pero a nadie le importa y seguimos con la cantaleta de país mentalmente subdesarrollado, viviendo en la misma joya del planeta Tierra. ¿Es acaso la tontera persiguiendo a la ignorancia o es la ignorancia en pos de la tontera?Los que se fueron escriben cuando regresan a su cárcel nativa. Usted puede darse cuenta de que los ecuatorianos vivimos en una enorme cárcel y que a ningún tonto ignorante le importa. Un lector me cuenta la odisea de su esposa e hija: “… mi esposa con mi hijo mayor de 15 años salieron de Francia hacia el Ecuador con toda la documentación necesaria que nos habían indicado en el consulado (aquí en Francia) para no tener ningún problema cuando entraran al Ecuador. Para entrar no tuvieron ningún inconveniente, pero al momento de coger el avión para salir de Ecuador, el 28 de agosto, les pidieron el récord policial a mi esposa y a mi hijo.Mi esposa les indicó que hace 6 años, cuando ella salió por primera vez a Europa con mi hijo mayor de 9 años, en esa época, ella sacó su récord policial y muchos otros documentos que le pedían para salir en avión a Europa; que desde el año 1999 que ella salió hasta ahora nunca había regresado al Ecuador como lo certificaba su pasaporte y otros documentos que ella presentó. Además indicó a estos señores de migración que en el consulado del Ecuador en Francia, dentro de los requisitos que le pedían para entrar y salir de Ecuador no constaba el récord policial”.“Estos señores hicieron caso omiso de lo que mi esposa les indicó y al contrario le dijeron que si no presentaba en ese momento el récord policial ella no podría viajar y perdería su billete de avión, faltando solamente 30 minutos antes de embarcar al avión que la traería a Francia. Viendo la angustia de mi esposa y de mi hijo, estos señores de migración le dijeron que el problema podría solucionarse si ella pagaba 200 dólares por cada uno, 400 dólares.Felizmente mi esposa había guardado algo de dinero como precaución, porque sabía que iba al Ecuador, y ‘cualquier cosa podía pasar’, fue justamente este dinero lo que le permitió salir del Ecuador ¿si no, qué hubiese sido de su suerte?”¿Es que a nadie le importa que seamos tratados como delincuentes? ¡También sus familiares son engañados y maltratados por el Estado Social de Derecho!

Santiago Gangotena - Misterio e investigación

EL COMERCIO 19 de julio del 2005

Me refiero a la investigación en las ciencias exactas y que llega a publicarse en alguna revista para servir al resto de la humanidad del planeta Tierra y no solo para los indios de Chibuleo. La ciencia y la tecnología no están sujetas a parámetros de kikuyos, sociólogos o planificadores estratégicos. Es importante aclarar sobre la tontera que cunde en los países subdesarrollados, y desarrollados, sobre la planificación de la ciencia. Un ejemplo aclarará mi opinión sobre la visión de la investigación científica: el gobierno de Inglaterra no planificó ni creo que le hubiese interesado pagar a Newton para que salga con una teoría que explique el movimiento de los planetas. Tampoco la corona inglesa hubiese contratado a Darwin para que indague cómo y de dónde salimos. Al contrario, siendo Estados de Derecho Religioso hubiesen preferido mandar a Newton y Darwin a la hoguera como lo hizo el Estado de Derecho Católico que quemó vivos a unos cuantos científicos que salieron con la blasfemia de que deberíamos estar mareados por darnos tantas vueltas al Sol.Un ejemplo opuesto, en los años noventa el Estado de Derecho Gringo paró un programa sobre física que este momento hubiese producido una mayor revolución tecnológica y científica de la que estamos presenciando (solo admire ese inocuo aparato llamado teléfono celular). Ese Estado fue convencido de construir el mayor acelerador de partículas de la Tierra, pero en un movimiento irracional los bolíticos decidieron que no había razón para gastar billonadas y paró la construcción del Super Chocador de Partículas. Por otro lado, el Estado de Derecho Inglés en el siglo XVIII, pagó millones de dólares actuales para que al fin, el relojero John Harrison diseñe un reloj preciso. Un invento trascendental, tecnología que dio origen a los meridianos, pues las naves se estrellaban contra las costas causando miles de muertes, claro que esto lo hizo por la presión recibida de los navegantes.Cada cierto tiempo aparecen mentes sin foco con mensajes sin luz que dicen que los investigadores deben hacer estudios con responsabilidad social, ¿habrase oído tamaña tontera? La mayoría de inventos que nos hacen la vida fácil son consecuencias de estudios que no tienen nada que ver con nada. ¿Acaso algún burócrata comunista logró que se invente la nada en la Rusia sometida al yugo de una religión mesiánica? No. Ejemplos abundan, el mismo teléfono celular es consecuencia de miles de factores, entre ellos el más importante: la existencia de libertad (no comunismo o totalitarismo) para crear, que confluyeron para que Ud. pueda conversar con su amigo en París mientras cruza el mar de las Galápagos (increíble). Lo importante es que el investigador estudia lo que más le gusta, así sea la gravitación en país subdesarrollado. Otro ejemplo: el mapeo del gen humano lo hizo un ciudadano, más rápido y muchísimo más barato que el Estado.En nuestro desquicio, ahora se ha lanzado la idea de crear el Misterio, éste sí es un misterio, de ciencia y tecnología. ¿Será que poray algún paisano descamisado sin idea de lo que es ciencia anda buscando pega a costa del perplejismo ecuatoriano?

