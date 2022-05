Prueba del polígrafo para 25 datos del Informe a la Nación

Guillermo Lasso, reconoció que uno de los problemas que más afectan al Ecuador es la inseguridad. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Redacción El Comercio (I)

El presidente Guillermo Lasso emitió su Informe a la Nación tras su primer año de gestión, que duró 90 minutos. Las palabras que más se repitieron en el texto del discurso fueron Ecuador (33 veces), Gobierno (32), millones (27), dólares (21) y oportunidades (12). En cinco ocasiones consta “resultados” y en dos se hace referencia a la disolución.

Este Diario hizo un ‘fact checking’ (verificación de hechos) del discurso en cuatro ámbitos: económico, político, de seguridad y social. En cada uno se ubican acciones del Gobierno, valoradas según los colores del semáforo. En verde se muestra los hechos verdaderos. Amarillo, los que no son tan ciertos o que pueden cambiar. Rojo muestra lo no verificado o no cumplido. Además, se identificaron los ofrecimientos del Ejecutivo para este segundo año de gestión en curso. Se analizaron 25 datos: 10 verdes, 8 amarillos y 7 rojos.

Por otro lado, el Grupo Faro, un centro de investigación y acción colectiva, hizo un balance de cumplimiento de las promesas de campaña del Gobierno en tres temas: empleo, lucha contra la corrupción y educación.

“Observamos que varias de las promesas más relevantes se hacen de manera informal, por fuera del plan de gobierno, restándole a la ciudadanía la posibilidad de demandar el cumplimiento de las propuestas ofrecidas en campaña”, dijo Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Faro.

Respecto a empleo, se analizó la oferta de crear un millón de empleos. Faro ve difícil alcanzarla en los cuatro años de Gobierno, ya que entre marzo de 2021 y marzo 2022 se crearon apenas 173 806 empleos plenos. “La tasa de empleo adecuado es 32,75%, lejos de la meta de llegar a 35,19% en 2022”.

Sobre el incremento del Salario Básico Unificado (SBU) hasta USD 500 en cuatro años, Faro dice que eso no se encuentra oficializado en el plan de gobierno, ni en el PND. Solo fue publicado en redes sociales durante la campaña de la segunda vuelta. Aunque en diciembre del 2021 se emitió el Acuerdo Ministerial 276 para aumentar en USD 25 el SBU.

Economía

El déficit del Gobierno central. El presidente Guillermo Lasso dijo que el Gobierno central ha reducido el déficit fiscal en más de USD 5 000 millones entre 2020 y 2022. La cifra es correcta. En 2021 la reducción fue USD 3 700 y este año se prevé que sean USD 2 000. Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, señaló que esa reducción del déficit no es equivalente a poner las cuentas fiscales en orden. Las cifras responden a una coyuntura, en la que influyen el alto precio del petróleo y la recaudación de impuestos temporales, como el del patrimonio. Para que la reducción del déficit sea sostenible en el tiempo, el gasto público deberá seguir bajando o, en su defecto, los ingresos deberán subir.

Crecimiento económico. El Presidente señaló que al inicio de su mandato las proyecciones de crecimiento para el 2021 eran del 2,8%, pero el resultado final fue de 4,2%. Ahora que se han reparado las dos turbinas de la economía (pública y privada), la economía “está lista para despegar”. Sin embargo, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, recuerda que en 2020 la economía del Ecuador cayó 7% por la pandemia y su recuperación solo fue un poco más de la mitad de lo perdido. Además, la proyección para este año es del 2,9%, según el Banco Mundial. Es decir, al final de 2022 no “llegaremos a lo que fuimos en 2019”. A la economía ecuatoriana le tomará más tiempo recuperarse respecto a los países vecinos.

Desempleo juvenil. El presidente Lasso indicó en su informe, que entre mayo 2021 y el primer trimestre del 2022 más de 110 000 jóvenes encontraron una plaza de trabajo, producto de que la tasa de desempleo juvenil ha pasado del 13,6% al 8,8%. Sin embargo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el desempleo juvenil no ha bajado del 30% en el último año, si se considera a las personas de entre 15 y 24 años. En el primer trimestre del presente año, la tasa de desempleo de este grupo fue 33,5%, mientras en el primer trimestre del año pasado fue 32,5%. Y, si se considera a las personas de entre 25 y 34 años, las cifras de desempleo han pasado de 31,3% a 30%.

Social

En lo educativo, el Presidente dijo que en su primer año presentó el modelo educativo Unidocente, Bidocente y Pluridocente. En efecto, lo hizo el 3 de marzo. La ministra María Brown dijo que la meta es potenciar, proteger y fortalecer la diversidad y la riqueza cultural de las zonas rurales del país.

Plan de vacunación. El combate a la pandemia del covid permitió encender una de las “turbinas” de las que habló Lasso al referirse a la reactivación económica. La inmunización con dos dosis del 83% de la población mayor de 3 años es el logro más vitoreado del régimen, aunque la aplicación de refuerzos aún no despega del todo.

En el área de derecho, Lasso aseguró que se ha desarrollado la política “más avanzada” y que se garantiza el pleno ejercicio de derechos de la población Lgbtiq+. Pero las organizaciones aseguran que la creación de la Subsecretaría de Diversidades no ha implicado la existencia de la política pública, ni una hoja de ruta y presupuesto para aplicarla.

Desnutrición infantil. La meta de reducir las cifras de desnutrición crónica se persigue desde el año 2006 pero no ha dado resultados. A través de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil se busca bajar en un 6% los casos hasta el 2025.

Cuatro millones y medio de estudiantes están en sus aulas actualmente, aseguró Lasso. Esa cantidad de alumnos hay desde el año 2019-2020. Con la pandemia, y tras el retorno 100% presencial, la ministra Brown dijo que unos 120 000 chicos abandonaron el sistema educativo y que recién se podrá empezar a medir cuántos se van reinsertando.

15 000 nombramientos definitivos se han entregado a profesionales de la salud que trabajaron en la pandemia, dijo Lasso. La Federación Médica Ecuatoriana ha solicitado la cifra total hasta este año, pero no ha tenido respuesta.

Política

Crisis política. El presidente Guillermo Lasso reconoció que durante su primer año de gestión, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no fue la mejor, lo cual se evidencia a través de varios hechos. El Partido Social Cristiano rompió la alianza con Creo el 14 de mayo del año pasado porque el oficialismo no apoyó al candidato que el socialcristianismo eligió para presidir la Asamblea. En su lugar Guadalupe Llori, de Pachakutik, llegó al cargo. El 26 de marzo del 2022, Lasso solicitó a la Fiscalía investigar a cinco legisladores de Pachakutik por presunta concusión. También pidió al Servicio de Rentas Internas indagar declaraciones tributarias de Xavier Hervas, líder de la Izquierda Democrática.

Muerte cruzada (disolución de la Asamblea). Lasso dijo que Ecuador no necesita más elecciones, pero que esa facultad constitucional siempre seguirá sobre la mesa. No mencionó la consulta popular en su discurso, pero señaló que un pueblo no construye su futuro haciendo y deshaciendo lo que cada grupo aplica cuando llega al poder. El 15 de octubre del 2021 dijo que si la Asamblea bloquea las leyes irá a una muerte cruzada. El 12 de abril del 2022 eligió la opción de la consulta. Ofreció iniciar el trámite hasta finales de ese mes con el envío de las preguntas a la Corte Constitucional para obtener su dictamen. No se cumplió. La Corte confirmó que no ha llegado ningún documento al respecto.

Gobernabilidad. El su discurso del 24 de mayo dijo que Ecuador necesita ser gobernado y que eso no se refiere exclusivamente a las tareas del Gobierno Nacional sino a un trabajo más profundo donde todas las organizaciones políticas hagan su tarea para incrementar el bienestar del pueblo. Sin embargo, desde el 29 de marzo, días después del archivo del proyecto de Ley de Inversiones (24 de marzo), anunció que actuaría por medio de Decretos, sin contar con la Asamblea. No obstante, el 30 de marzo posesionó a su tercer ministro de Gobierno y decretó la separación de la Cartera del Interior. El nuevo titular de Gobierno logró una reunión con las bancadas, excepto con Pachakutik.

Seguridad

En el primer año de gestión, los uniformados decomisaron 231 toneladas de droga, lo que constituye un récord histórico para el Ecuador, según Lasso. Solo en lo que va de este año se han incautado de 85 toneladas de narcóticos a escala nacional. A diario la Policía muestra los decomisos realizados en contenedores de exportación, autos y aeropuertos. Además, en el 2021 se desarticularon más de 1 350 bandas delictivas y se aprehendieron 7 500 armas. En el tema carcelario, el Ejecutivo también dijo que creó una política pública de rehabilitación social, con enfoque en derechos humanos. Esta fue aprobada por el Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. Esto ocurrió en febrero pasado.

Según el presidente Lasso, el Estado jamás negociará con las mafias. Sin embargo, el pasado 16 de diciembre, el Ejecutivo creó una Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario para que conversen con los cabecillas de bandas criminales que están en cárceles. El objetivo era llegar a un acuerdo con los jefes de bandas y así evitar nuevas masacres carcelarias. En este Gobierno hubo cinco matanzas. También dijo que se debe restaurar pronto el radar de Montecristi y repotenciar los equipos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) para interceptar naves ilegales que ingresan y sacan droga, dinero y armas. Sin embargo, no hay una fecha concreta para reponer el radar ni repotenciar a la FAE.

El Jefe de Estado dijo que se enfrentará a los narcotraficantes y al crimen organizado. No obstante, apenas el 4,2% de detenidos por delitos de drogas, en este año, han sido procesados por narcotráfico. Lasso también indicó que el Gobierno continuará fortaleciendo a las Fuerzas Armadas “bajo un enfoque adaptado a esta nueva época y sus amenazas, pues ahora enfrentan nuevos enemigos que no respetan leyes ni fronteras”. Sin embargo, el Comando Conjunto ha confirmado que recién están evaluando las estrategias para fortalecer la institución. No tienen equipos tecnológicos para vigilar las fronteras. Además, FF.AA. dice que los controles en áreas limítrofes son complicados, pues el 75% es selva.

Las promesas

Derechos

Hasta finalizar el 2022 Ecuador contará con seis Centros Violeta. Estos ofrecen atención integral en los ámbitos jurídico, de defensa, de salud y psicológico a las víctimas de violencia de género. Y al finalizar su gestión, el presidente Lasso asegura que serán 24 centros. Es decir que habrá uno para cada provincia del país.

Consenso político

El Presidente dijo estar dispuesto a construir consensos mayoritarios con quienes quieran sumarse y actuar en función de todo aquello que esté por encima de las diferencias. Invitó a establecer una plena democracia donde funcionen las instituciones y se respete la libertad, lo cual es el objetivo del plan de gobierno.

Modelo de salud

El Plan Decenal de Salud. Bajo esta propuesta el modelo de salud apuntará a la prevención y detección temprana de enfermedades. La oferta incluye un inventario digital de medicinas e insumos para evitar el desabastecimiento. También ofreció entregar cuatro nuevos hospitales con una inversión de USD 113 millones.

Bono para mujeres

El bono de los mil primeros días es uno de los objetivos del Gobierno en materia de ayuda social. Este beneficio económico se dará a mujeres embarazadas para cubrir los cuidados del niño durante la gestación hasta los 2 años de edad, que es el período más crítico para su desarrollo. La propuesta está anclada al plan para reducir la desnutrición infantil.

Sistema carcelario

En este 2022 está previsto incorporar 1 400 nuevos guías, que se sumarán a los 1 600 que ya laboran en las cárceles. Además, está en proceso la creación de la primera Escuela de Formación Penitenciaria, que capacitará a los nuevos celadores. Lasso dijo que bajará la población penitenciaria con indultos. Estos planes los ha ofrecido desde la campaña

Fuerzas del orden

Inversión en equipamiento y capacitación para los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. A la Policía entregará USD 1 200 millones para fortalecerla hasta el 2025. Además, se aumentarán 30 mil agentes en el país. En el caso de los militares, Lasso dijo que se potenciarán los equipos de la Fuerza Naval para enfrentar al narcotráfico y al crimen.