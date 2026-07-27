Presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitará Ecuador martes

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, realizará una visita oficial a Ecuador estos martes 28 y miércoles 29 de julio de 2026. Durante su estancia, se reunirá con el presidente Daniel Noboa.

La visita oficial de Santiago Peña, presidente de Paraguay, a Ecuador

El mandatario paraguayo llegará a Ecuador el martes 28 de julio y será recibido por el canciller Roberto Kury en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Encuentro de Santiago Peña con Daniel Noboa

La visita tiene como objetivo principal la firma de acuerdos que fortalezcan la cooperación binacional, con el presidente Daniel Noboa.

Según la Cancillería, se busca “fortalecer una alianza estratégica en materia de seguridad, comercio y prosperidad para generar más oportunidades y bienestar para los ecuatorianos”.

Encuentros previos

El pasado 30 de junio, Santiago Peña recibió a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien visitó Paraguay por primera vez. Este encuentro tuvo lugar en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, celebrada en Luque, cerca de Asunción.

Detalles del encuentro en Mercosur

La Presidencia de Paraguay informó sobre este encuentro y difundió imágenes de los mandatarios en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), donde se llevó a cabo la reunión entre los líderes de la unión aduanera.

El canciller ecuatoriano, Roberto Kury, acompañó a Noboa durante esta reunión bilateral.

Daniel Noboa en Perú y los acuerdos con Keiko Fujimori

Además, el presidente Daniel Noboa viaja a Perú desde el lunes 27 hasta el martes 28 de julio de 2026 para asistir a la posesión de Keiko Fujimori.

Noboa anunció que Ecuador trabajará junto con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, para fortalecer la seguridad en la frontera sur.

Ambos países impulsarán medidas conjuntas para enfrentar el ingreso ilegal por ese límite internacional.

Uso de tecnología en controles fronterizos

Durante una entrevista con radio Sucre, este lunes 27 de julio, Noboa explicó que los dos gobiernos utilizarán tecnología avanzada para mejorar los controles fronterizos.

Incorporarán sensores y drones para detectar rápidamente cualquier ingreso ilegal. Además, afirmó que el 70% de las armas y explosivos que llegan a Ecuador ingresan por la frontera sur.

Temas centrales en la relación bilateral

La seguridad y la energía marcarán la relación con el nuevo Gobierno peruano.

Las declaraciones de Noboa se producen antes de su viaje a Lima, donde asistirá este martes a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.