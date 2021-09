‘Podemos esperaba a Del Cioppo para ponerle una denuncia penal; se hubiera originado un conflicto diplomático’, dice periodista español

Jorge R. Imbaquingo (I)

El periodista de investigación español, Alejandro Entrambasaguas, autor de la investigación que denunció una serie de supuestos pagos ilegales de la embajada de Ecuador en Madrid a organizaciones vinculadas a partidos políticos españoles, dijo que, con la excusa de Pascual del Cioppo para continuar como embajador en España, se evitó un impasse diplomático entre Ecuador y España.

En una entrevista con este Diario, Entrambasaguas aseguró este miércoles 1 de septiembre del 2021 que, si del Cioppo llegaba a tomar posesión de su puesto como embajador en Madrid, algo que estaba programado que sucediera el 16 de septiembre, iba a ser denunciado penalmente por Irene Montero, la ministra de Igualdad de España, quien es parte del partido Podemos. Lo que habría desembocado en un impasse diplomático. En una entrevista, Del Cioppo había dicho que Montero se había beneficiado de esos pagos. La noche de ayer, Del Cioppo presentó su excusa para continuar como embajador en Madrid.

Video YouTube, cuenta: Diario EL COMERCIO

“(Del Cioppo) acusa directamente a Montero de haber cobrado parte del dinero que se desviaba desde la embajada de Ecuador, algo que hasta donde yo he podido llegar con mis investigaciones es absolutamente falso (…). Si el señor Del Cioppo no hubiese sido cesado o si no hubiera dimitido como embajador de Ecuador en España, en el momento en el que hubiese pisado suelo español (…), se hubiera originado un conflicto diplomático importante y sin precedentes entre España y Ecuador. Me consta que la Ministra y Podemos esperaban a que Del Cioppo llegara a España para denunciarle e iniciarle un proceso judicial, porque lo que había dicho con respecto a Montero era falso. Había dicho otras cosas que eran verdad, como que desde la embajada se había desviado dinero para financiar a Podemos”.

Con respecto a su investigación, Entrambasaguas cree que los contratos de la Embajada a Kinema siguen un modelo aplicado en Venezuela y Bolivia para otras tramas de financiamiento ilegal, y que han sido juzgados ya por la justicia española. El modelo aplicado “es el mismo, solo que han cambiado los nombres de las personas”. Se refiere explícitamente a la confidencialidad de los contratos, lo que impide hacer públicos esos contratos, so pena de multas y la reversión de los dineros pagados.

La investigación publicada en una serie de reportes en el OKDiario, de Madrid, revela que hay pagos de la embajada de Ecuador a Kinema, cooperativa vinculada al izquierdista partido español Podemos, para que haga una asesoría sobre los desahucios de los bienes raíces que sufrieron los migrantes ecuatorianos tras la crisis del 2008, puesto que la ley española contemplaba que si los titulares de la propiedades no podían cumplir con las hipotecas, se les retiraba el bien y debían seguir pagando las hipotecas.

Entrambasaguas ha publicado los contratos con Kinema y la embajada entre 2013 y 2014, dice que no ha podido encontrar documentos de 2012 y 2015-2016. Dice que a partir de 2016 se suspendió la contratación de Kinema y se pasó a pagar a otra empresa llamada Mi País Constructores “para poder seguir desviando ese dinero de la embajada”.

Entrambasaguas dice que los contratos con Mi País Constructores continúan vigentes hasta la fecha.