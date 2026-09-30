Noboa se reúne con candidatos de ADN para definir su plan en el sur de Quito

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La contienda política local sumó un nuevo episodio de interacción pública y diálogo proselitista en la capital. Daniel Noboa compartió una mesa de trabajo y un almuerzo informal con varios candidatos de ADN en Quito en un local gastronómico del sur de la urbe, espacio que sirvió para intercambiar visiones sobre los requerimientos de la ciudad y poner a prueba propuestas para el sector de cara a los próximos comicios seccionales.

Dinámica de campaña con los candidatos de ADN en Quito

Durante la jornada, el aspirante a la alcaldía metropolitana, Harold Burbano, invitó al mandatario a sumarse a su iniciativa de campaña denominada “Quito y Pongo”, un formato orientado a consultar a la ciudadanía qué elementos desearía añadir o retirar de la urbe.

Al enfocar el ejercicio en el sur de la capital, el jefe de Estado manifestó su interés en colocar infraestructura educativa mediante el proyecto Casa U para la Universidad del Sur, mientras que en los aspectos a suprimir señaló el tráfico vehicular y aludió al actual sillón municipal.

Burbano destacó posteriormente en su cuenta de X que escuchar y analizar los retos colectivos constituye un punto de partida necesario para el desarrollo de la ciudad.

Respaldo a emprendimientos locales en Pichincha

Por su parte, la postulante a la prefectura provincial, Giovanna Ubidia, aprovechó el encuentro para resaltar la labor de los negocios y actividades productivas del sector. A través de sus canales digitales, la aspirante manifestó que los emprendedores representan el motor económico de Pichincha y ponderó la oferta gastronómica del establecimiento Bembys Lab Burger, subrayando el valor del trabajo y el esfuerzo de los propietarios locales en la dinamización de la economía barrial.

Encuentro en el sur junto a postulantes distritales

La cita gastronómica congregó a los principales cuadros de la organización oficialista para la provincia y el distrito metropolitano. Además de Burbano y Ubidia, en el restaurante estuvo presente Vicente Trujillo, aspirante a concejal por las parroquias del sur de la ciudad.

La interacción de los candidatos de ADN en Quito incluyó momentos de diálogo directo con comensales y vecinos que se encontraban en el establecimiento durante el mediodía.

Registro en plataformas digitales y difusión oficial

El desarrollo del evento con los candidatos de ADN en Quito fue documentado a través de las cuentas oficiales del mandatario y los mismos candidatos en sus cuentas de redes sociales. La publicación difundida en Instagram integró una galería de seis fotografías en las que se aprecia la convivencia entre los aspirantes, los ciudadanos presentes y los encargados del restaurante.

El contenido estuvo acompañado por el mensaje textual: «Almuerzo en Bemby’s, con nuestros candidatos y la gente del sur de Quito. Gracias por la buena comida».

Escenario electoral hacia el 29 de noviembre

Este tipo de acercamientos territoriales encabezados por los candidatos de ADN en Quito forma parte de la fase organizativa con miras a las elecciones seccionales fijadas para el 29 de noviembre de 2026.

En dicho sufragio popular, la población ecuatoriana concurrirá a las urnas para elegir a quienes ocuparán las alcaldías, prefecturas provinciales y escaños dentro de los concejos municipales en los diferentes cantones del país.

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