Ministro Cabrera admitió una reunión con Bella Jiménez, pero negó injerencias; hubo tensión en Fiscalización

El ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, compareció a la Comisión de Fiscalización este martes 31 de agosto de 2021 y negó haber permitido una injerencia de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, en la designación de funcionarios.

Cabrera, a través de videoconferencia, se presentó acompañado de su abogado para responder a un pedido de información del asambleísta Bruno Segovia (ex-Pachakutik) en relación a una reunión con Jiménez, quien enfrenta una investigación por supuesta gestión de cargos públicos.

Aseguró que a ella la conoció como a muchos otros asambleístas cuando asumió su curul, aunque él renunció al cabo de una semana para ocupar la cartera de Transporte. Reconoció haberse reunido en su despacho con ella para tratar sobre la vialidad del Guayas y no sobre otros asuntos.

#Asamblea | “No se puede satanizar reuniones con autoridades del Gobierno”, indica el asambleísta Marco Troya, en la Comisión de Fiscalización



Vía @rgrvelez pic.twitter.com/AYHEQ6gNnn — El Comercio (@elcomerciocom) August 31, 2021

“Me extraña que se haga referencia a una supuesta injerencia en el nombramiento del titular de la Comisión de Tránsito, que tiene su sede en Guayaquil”, enfatizó, tras señalar que Carlos Valarezo es un “funcionario de confianza a todas luces”, con experiencia en la Alcaldía de Cuenca.

“Es evidente que las autoridades, los ministros de Estado, recibimos todos los días a distintas autoridades como prefectos, alcaldes, asambleístas, etcétera, más aún cuando el Ministerio de Transporte es una cartera de puertas abiertas. Sin embargo, y quiero ser muy claro, la atribución de designar a los funcionarios es únicamente de mi responsabilidad, sin que exista intervención, injerencia o recomendación de terceros”, insistió.

Sin embargo, las explicaciones del Ministro no dejaron satisfecho a Segovia y hubo tensión en la sala, en estos términos:

“Si dice que no ha respondido a peticiones, cuáles son las que no respondió, por favor. Eso es público”, preguntó Segovia.

“Señor, asambleísta -respondió el Ministro-, lo he dicho claramente: tratamos sobre el tema de la vialidad del Guayas. Así lo ratifico”.

Pero Segovia volvió a insistir. “No es lo que está en el texto, pero respeto, no puedo obligar a que responda”.

“Yo tampoco puedo decir lo que no sea correcto, señor asambleísta”, remarcó Cabrera. Y Segovia negó que busque polemizar.

“La carga de prueba está en el que acusa. Nadie ha probado ni ha podido demostrar que la señora Jiménez me ha pedido un cargo y menos que yo lo haya permitido. El asambleísta que me juzga tiene que hacerlo con pruebas. Demuestre que ‘el duro’ de la CTE lo ha puesto la señora Jiménez; en el caso hipotético, jamás consentido, al director lo nombra el director de la Agencia Nacional de Tránsito, no yo”, enfatizó en otra parte de su intervención.

En la reunión también intervino el coordinador de la bancada de Creo, Juan Fernando Flores, quien llamó a los legisladores para actuar con responsabilidad. Mientras el asambleísta, Marco Troya (Ind.), rechazó que se pretenda “satanizar” las reuniones con los ministros.