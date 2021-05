Mauricio Montalvo, Canciller designado de Guillermo Lasso: ‘Proyectaremos al mundo un Ecuador diferente’

Jorge Imbaquingo

Mauricio Montalvo (Ambato, 1961). Diplomático de carrera desde 1982. Es abogado de la PUCE, con maestría en Harvard. En la Cancillería, ha sido Director de Política Multilateral y Director de Relaciones Fronterizas con Colombia. Es descendiente del escritor Juan Montalvo.

Usted tiene una oportunidad histórica para hacer un cambio en la Cancillería, ¿cómo lo hará?

Soy un funcionario de carrera. Voy a reivindicar las líneas maestras de la diplomacia con una política de Estado afín a los principios fundamentales de una convivencia pacífica en un mundo globalizado. En ese sentido, me alineo con lo que el presidente Guillermo Lasso ha ofrecido como consigna: ‘más Ecuador en el mundo, y más mundo en el Ecuador’. Eso lo haremos con una política exterior completamente abierta, transparente y soberana, sin complejos, y dispuesta a relacionarse con todos los países. Que seamos capaces de dialogar, de disentir, también, y de hacer propuestas. Uno de los planteamientos del presidente Lasso es que representemos, defendamos y promovamos los intereses del país. El norte de la política exterior es defender los intereses del país y servir a nuestros compatriotas.

Cambiar el rostro a la diplomacia…

Somos miembros del Servicio Exterior, así que los diplomáticos debemos estar al servicio de las mejores causas. Tiene que haber una diplomacia dinámica que se identifique con la gente, con rostro humano. Y también proyectaremos al mundo un Ecuador diferente, traduciendo la propuesta del presidente Lasso, de ir del Ecuador del encuentro a la diplomacia del encuentro. Que en el ámbito internacional, el país sepa inspirar confianza, respetabilidad, transmitir la imagen de un país democrático, que respeta los Derechos Humanos, el estado de Derecho. Hay que mostrar a un país en el que se pueden hacer negocios, que se sienta bien ser socio. Es decir, una diplomacia del encuentro.

¿Cómo evitar que se caiga en sectarismos en materia de política exterior, como ocurrió durante la era correísta?

Tenemos un pensamiento amplio, sin sectarismos ideológicos o políticos, que es lo que ocurrió en el pasado, cuando hubo una política internacional que se cerró. La propuesta internacional de Guillermo Lasso es, al contrario, de total apertura, soberana y libre, que reconozca las diferencias, pero abierta a todos los países y las corrientes del pensamiento en el mundo globalizado y con una apuesta total a la profesionalización del Servicio Diplomático, la observancia a la Ley Orgánica del Servicio Exterior y el respeto a la carrera diplomática en la Cancillería.

La diplomacia tiene un alto componente de negocios. ¿Cómo trabajará en eso el Ministerio de Comercio Exterior?

Va a ser una relación de absoluta complementariedad. Este es un gobierno único, existe una sola cabeza, del presidente Lasso. El área comercial no es la excepción. Mantendremos una línea de total coordinación, comunicación y complementariedad con el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, tanto en la negociación de acuerdos de libre comercio como en la adhesión a los esquemas más amplios como la Alianza del Pacífico o en la Alianza Transpacífica, como en la promoción comercial.

La diplomacia se basa en la ‘realpolitik’. ¿Cuál será la estrategia de la diplomacia de las vacunas?

Hay que ser realistas y pragmáticos. Ahí se demuestra el talante de apertura y de pluralismo que tiene el presidente Lasso, que no tiene ningún empacho de relacionarse y hacer las gestiones con un aliado estratégico como Estados Unidos, pero hacerlo también en términos de una relación seria con otros países como China y Rusia. Y a donde haya que acudir, Ecuador hará lo necesario para atender esta emergencia. Por ese lado, tengan el convencimiento de que en ningún momento la gestión del Ecuador se va a detener por consideraciones que puedan afectar a los intereses y las necesidades del país y su gente.

En lo geopolítico, ¿cuál será la posición frente a Rusia y China?

Tenemos excelentes relaciones. Ecuador tiene embajadas en ambos países, que son muy dinámicas, en el caso de China, además, algunos consulados. Tanto Rusia como China tienen misiones diplomáticas con las que he tenido la ocasión de reunirme . He tenido diálogos muy productivos, provechosos y ha sido posible avanzar. Lo importante es ejercer una diplomacia transparente y hay que ser confiable. Es posible que la contraparte no piense igual, que tenga posiciones encontradas, pero hay que ser predecibles, que se vea que somos consecuentes con el derecho. Eso es lo que permite avanzar.

El Ministerio de Defensa dijo que daría de baja a un armamento donado por China, lo que ha generado un roce con ese país. ¿Llega usted a la Cancillería con muchos problemas heredados?

Espero no tener ese legado en la masa hereditaria. Entiendo que ha habido acercamientos de la administración actual con China, y eso se habría aclarado. Pero en todo caso, ese es un ejemplo de cómo puede haber percepciones que pueden dar motivo a que las partes tengan que considerar más negociaciones.

¿Mantendrá las cuotas políticas durante su administración?



El cambio que se operó en la ley fue el porcentaje, anteriormente era el 25% y se redujo al 20%, pero como bien dice con la disposición de que es a todo el personal diplomático y no exclusivamente a los jefes de misión. En todo caso, hay ese marco legal. El presidente Lasso ha sido claro en que hará uso del derecho que tiene en ciertos nombramientos, que no van a ser muchos, y que van a estar muy por debajo del porcentaje que da la ley.