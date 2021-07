Cruce de criterios entre Ejecutivo y Asamblea por demoras en Ley para manejo de la pandemia

Roger Vélez (I)

A pesar de que el 24 de agosto de 2020 la Corte Constitucional llamó a la Asamblea a emitir una regulación legal que permita enfrentar la pandemia del covid-19, el proyecto todavía no llega a primer debate en el Pleno.

El presidente, Guillermo Lasso, evidenció la falta de este instrumento en los considerandos del Decreto Ejecutivo 116 con el cual el 14 de julio de 2021 puso en vigor un nuevo estado de excepción para El Oro y Guayaquil por casos de la variante Delta del coronavirus.

En el documento, Lasso refiere que “con fecha 22 de abril de 2021, la administración del entonces presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por Pandemia, el cual -sin perjuicio de que pueda criticarse la juridicidad de algunas disposiciones-hasta la fecha no ha sido aprobado ni agendado para primer debate por parte de la Asamblea”.

El asambleísta Marcos Molina (ID), presidente de la Comisión de Salud, manifestó que esta alusión le causó una “sorpresa” y negó que la Asamblea haya relegado el trámite de esta norma. Antes de que Moreno enviara el proyecto, un mes antes de dejar el poder, ningún legislador tomó la iniciativa.

“Desde el 27 de junio de este año he venido insistiendo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que remita oficialmente sus observaciones en texto y por su falta de respuesta he realizado tres insistencias para que podamos avanzar con el proyecto, y hasta la presente fecha no hemos contado con los aportes que se comprometieron a hacer”, dijo Molina.

El reclamo se dio este viernes 16 de julio de 2021, durante la comparecencia del director del Ecu 911, Juan Zapata, y el subsecretario de Vigilancia de la Salud Pública, Francisco Pérez, frente al nuevo estado de excepción decretado por el Gobierno para El Oro y Guayaquil.

La Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el primer decreto de estado de excepción firmado por Lasso en medio de la emergencia sanitaria, que terminará el próximo 28 de julio para estas localidades.

Si bien no le dio plazos a la Asamblea, el Dictamen No. 5-20-EE/20 emitido por la Corte el 24 de agosto del año pasado dice que: “La Asamblea Nacional emitirá la regulación legal idónea para mitigar y controlar la pandemia provocada por el COVID-19, así como para ajustar la legislación vigente a las necesidades actuales”.

Para esto, la Corte pide a la Asamblea que en todo momento observe los principios de aplicación de los derechos previstos en el artículo 11 de la Constitución y garantice el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y colectivos, especialmente de grupos de atención prioritaria. “Toda regulación de derechos será efectuada siempre que sea indispensable para enfrentar la pandemia y por el tiempo que sea estrictamente necesario”, puntualiza.