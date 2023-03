fiscalizacion

Roger Vélez

El expediente para el juicio político en contra del presidente, Guillermo Lasso, llegó este viernes 31 de marzo del 2023 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Según el titular de esta mesa, Fernando Villavicencio (ind.), se prevé arrancar con el trámite de sustanciación el próximo lunes.

La documentación fue remitida por el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela (ind.), tres horas después de que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) conoció el dictamen favorable de la Corte Constitucional para este proceso y dispuso a la mesa avocar de inmediato el conocimiento de esta causa y "suspender ipso facto" los juicios políticos contra otros funcionarios.

Los artículos 89 y 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa obligan a la Comisión a conocer de manera inmediata esta solicitud y en un plazo de 30 días entregar un informe para resolución del Pleno, una vez que se procesen las pruebas de cargo y de descargo.

"Aunque la norma no dice que deben suspenderse el resto de procesos, sí dice, el artículo 90 que debe empezar a tramitarse inmediatamente, es decir, que los plazos corren", explicó la oficialista Nathalie Arias, vocal del CAL.

El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (ind.), prevé convocar a sesión para el próximo lunes para iniciar con este procedimiento. "Hay que convocar a una sesión exclusiva para eso. Yo quiero que entiendo que, primero, tenemos que revisar el expediente que nos envíe el CAL. Cuando dice de inmediato, no significa que atropelladamente, ahorita mismo", puntualizó.

Primeras disputas

Los asambleístas del correísmo y el PSC, que impulsan el enjuiciamiento político contra Lasso, protagonizaron las primeras disputas con Villavicencio.

La Comisión había sido convocada previamente, a las 15:00, de este viernes a una sesión virtual. Constaba como único punto el debate de una resolución para el archivo del pedido de juicio político contra Diego Ordóñez, Paola Flores y Patricio Carrillo, en vista de que los proponentes desistieron de esta causa.

El asunto del orden del día quedó sin resolución. Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, del correísmo, y el socialcristiano Pablo Muentes pidieron a Villavicencio que de inmediato se conozca la resolución del CAL y que se suspenda el tratamiento de otros juicios políticos.

Al final, los asambleístas acordaron acatar la disposición del CAL y suspendieron la sesión 141 de la Comisión.

Los asambleístas del correísmo y del PSC solicitaron a Villavicencio que convoque a la Comisión para este sábado 1 de abril con el propósito de avocar conocimiento del juicio político contra Lasso; el presidente de la Comisión les pidió que revisen primero el expediente y dijo que todas las sesiones para esta causa serán presenciales.

"Me voy a Quito hoy mismo, no me asusta eso", expresó Muentes, quien reside en Guayaquil.

La resolución del CAL señala:

