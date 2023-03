Oposición anticipa 92 votos en la Asamblea para destitución de Guillermo Lasso

La oposición legislativa anticipó que contará con los 92 votos para una posible censura y destitución del presidente, Guillermo Lasso. Foto: Asamblea Nacional

Roger Vélez. Redactor (I)

La oposición legislativa liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) anticipó este jueves, 30 de marzo del 2023, que contará con los 92 votos para una posible censura y destitución del presidente, Guillermo Lasso. Esto, después de que la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable para el juicio político contra el mandatario.

El desenlace de esta causa se conocerá en alrededor de 45 días, cuando la Comisión de Fiscalización entregue un informe para resolución del Pleno. De acuerdo con la Constitución se requerirá de los votos de, al menos, dos terceras partes de los 137 asambleístas para que se apruebe la moción que termine con el mandato de Lasso.

El solicialcristiano Pedro Zapata es uno de los cuatro proponentes del juicio político. El legislador recordó que la interpelación contra Lasso surgió de un preacuerdo entre el correísmo, el PSC, y una parte de asambleístas de la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik.

"Yo dije, alguna vez, que había un preacuerdo, ojalá que se mantenga ese preacuerdo ya en el momento que se requiera", manifestó Zapata, uno de los 16 legisladores de la bancada del PSC.

Otro de los proponentes y coordinador de bancada de la Izquierda Democrática (ID), Rodrigo Fajardo, dijo que está seguro de que los ocho legisladores orgánicos de este sector votarán a favor de la censura y destitución de Lasso.

"No hemos actuado mediante cálculos políticos, nosotros hemos actuado de oficiado, cuando nos dieron información de que habría responsabilidad política del presidente Lasso con este entramado de corrupción de las empresas públicos. No hemos actuado verificando si habrán o no los votos", aseveró.

La bancada más numerosa es el correísmo, con 47 curules. Pamela Aguirre, una de sus integrantes, aseguró que cuentan con los 92 necesarios y recordó que el informe de la Comisión ocasional que recomendó el juicio político contra Lasso se aprobó con 104 votos. "Son 104 voluntades que no creo que, de un día para otro, ya no les parezca que Guillermo Lasso sea llevado a juicio político".

"Nosotros tenemos una mayoría coyuntural dentro de la Asamblea Nacional con algunas bancadas y, sin duda, esa mayoría nos ha permitido llevar a Lasso al juicio político (...). No se ha roto ninguno de los diálogos que hemos venido manteniendo con las distintas bancadas", aseguró Aguirre.

Pachakutik agrupa a 25 legisladores. Su coordinador, Mario Ruiz, ratificó que votarán por el juicio político, aunque revisarán las pruebas que sean presentadas a la Comisión de Fiscalización por los proponentes.

"Habrá que ver cómo viene de la Corte Constitucional porque la Corte no ha hecho ninguna valoración respecto del tema de fondo, causales, pruebas. Habrá que ver qué pruebas presentan en la Comisión de Fiscalización y habrá que analizar su oportunidad", dijo.

La oficialista Bancada del Acuerdo Nacional dio una rueda de prensa en el Palacio Legislativo. No estuvieron todos los 26 integrantes. El coordinador, Juan Fernando Flores, aseguró que "en 45 días todo puede pasar".

"En la Asamblea Nacional, donde en la mañana votamos juntos y en la tarde votamos dispersos, lo que puedo decir es que quedan 45 días de debate y discusión como para que hoy establezcamos ya cuál es la decisión final", concluyó.

El pedido de juicio político contra Lasso fue presentado con 59 firmas de respaldo de legisladores, el pasado 16 de marzo, en la Asamblea.

