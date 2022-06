Iza pide garantías para dialogar con el Gobierno

Los líderes de los movimientos indígenas denunciaron violencia policial contra los manifestantes. Foto: Captura

Redacción Elcomercio.com

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, pidió al Gobierno de Guillermo Lasso garantías para el diálogo como derogar el estado de excepción, desmilitarizar la Casa de la Cultura y el parque El Arbolito.

En este sentido dijo que la toma de estos espacios por parte de los uniformados solo ha escalado la violencia. Por ello pide al Gobierno frenar la represión que dice que sufren los manifestantes para que sus organizaciones se puedan reunir para así colectivamente dar sus posturas y respuestas.

Asimismo invitó a los sectores sociales a acompañarlos en una “Asamblea Popular” en la que se analizará el mecanismo para dialogar sobre los 10 puntos que piden y definir la respuesta al Gobierno.

Las 10 demandas de la Conaie al Gobierno se mantienen, ratificó Iza.

Por último pidió a las organizaciones que llaman al diálogo que garanticen respuestas a sus planteamientos. Espera que estas nuevas reuniones tengan resultados.

“Ya más de un año no ha habido respuestas a nuestros planteamientos los cuales en este caso ha provocado que no se pueda creer en los procesos que no tienen resultados”, dijo en referencia a los diálogos previos que mantuvieron con el Gobierno.

Solicitó a las iglesias que aperturen sus centros para que las comunidades indígenas puedan descansar.

“Pedimos al Gobierno de turno escuchen a esta población que también produce riqueza. Vamos a sostener esta lucha…”, expresó.

Los 10 pedidos de la Conaie

Congelar los precios del diésel a USD 1,50 el galón y la gasolina extra y ecopaís a USD 2,10, y focalización de subsidios a sectores vulnerables.

Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa.

Precios justos en los productos del agro, y no cobrar regalías en las flores.

Empleo, derechos laborales.

No a la ampliación de la frontera extractiva minera-petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Derogatoria de los decretos 95 y 151.

Respeto a los 21 derechos colectivos: educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, organización y autodeterminación de los pueblos indígenas.

Alto a la privatización del patrimonio nacional y no al sometimiento de los tribunales internacionales como el Ciadi.

Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.

Presupuesto urgente para salud y educación.

Políticas públicas de seguridad.