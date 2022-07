Iván Saquicela vuelve a su despacho en la Corte Nacional

Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), fue elegido presidente el pasado 5 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Ana Belén Rosero

Luego de estar un mes y medio suspendido del cargo, Iván Saquicela se reincorporó a sus funciones como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Este hecho ocurrió el lunes 4 de julio de 2022

Al ingresar a las instalaciones del alto Tribunal, en el norte de Quito, Saquicela fue recibido con aplausos de los magistrados nacionales y también del personal administrativo que labora en ese lugar.

Saquicela pudo volver a ocupar su despacho luego de que el Consejo de la Judicatura (CJ) levantara la suspensión de 90 días, que pesaba en su contra. Esa decisión se tomó el 1 de julio del 2022.

Reseña del proceso

Este caso comenzó el 19 de mayo de 2022. En ese momento, el abogado Alex Guamán presentó en la Judicatura una denuncia por presunta manifiesta negligencia en contra de Saquicela.

La falta disciplinaria por la que fue señalado tuvo relación con un supuesto retardo en la tramitación de la extradición del expresidente Rafael Correa, desde Bélgica.

Tras conocer esa queja, el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo y el vocal Juan José Morillo suspendieron a Saquicela de su cargo por 90 días.

Además, los funcionarios del CJ remitieron la denuncia a la Corte Nacional para que determine si hubo o no una falta, pues la Judicatura no podía abrir un sumario disciplinario directamente. Primero era necesario contar con una declaración jurisdiccional previa.

Tras analizar la denuncia, el 29 junio, el Pleno de la Corte Nacional coincidió que Saquicela no cometió la infracción de manifiesta negligencia. Con esta resolución judicial, la Judicatura levantó la medida de suspensión y también archivó la denuncia de Guamán.

Las declaraciones del titular de la Corte

Al regresar a la Corte Nacional, Saquicela manifestó lo siguiente: “Tuve razón, se metió las manos en la justicia. Por eso mi llamado a que construyamos institucionalidad en el país, respetémonos entre las diferentes instituciones y funciones del Estado. Por ahora venimos con la mejor convicción para seguir trabajando por la justicia”.

Al preguntarle sobre cómo está actualmente su relación con Fausto Murillo, Saquicela señaló que no ha hablado con él ni con ningún vocal durante el tiempo que duró su suspensión. “He sido prudente, he guardado silencio y como hombre de derecho, lo que he hecho es defenderme legalmente”.