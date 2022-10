Inty Gronnenberg apelará ante el CNE descalificación de su candidatura

La candidatura a la Alcaldía de Quito de Inty Gronnenberg no fue calificada por la Junta Electoral de Pichincha. Foto: Cortesía

Orlando Silva (I)

La noche del domingo 2 de octubre de 2022, a través de un video en la cuenta de Inty Gronnenberg, se conoció que la Junta Electoral descalificó en primera instancia su candidatura. La decisión será apelada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Uno de los problemas que habría notado la Junta es el tiempo de residencia en el lugar donde quiere ser candidato.

Según Inty, una de las razones por las cuales se descalifica su candidatura es porque no consta en el padrón electoral. También explica que incluyó el certificado de migración donde se puede comprobar que está 2 años, desde el 3 de agosto de 2020.

“Y en la resolución del TCE, aducen que no estoy aquí tres años porque en teoría no consto en el padrón electoral. Yo he votado toda mi vida en Quito, antes de irme de la ciudad voté 13 veces. No hay una razón por la cual no se inscriba mi candidatura”, indicó Gronnenberg.

De igual forma, explicó que cuando llegó en 2020 no pudo actualizar el padrón electoral porque dos meses antes ya se había cerrado dicho proceso, aun así, dice que se presentó a votar y al no estar en el padrón electoral le dieron su certificado de presentación.

Requisitos para ser candidato

Dentro de los primeros requisitos que deben cumplir los candidatos es provenir de los procesos de democracia interna. Desde el 2020 el Código de la Democracia establece que los postulantes deben haber sido seleccionados en primarias dentro de las organizaciones políticas.

Estos son otros requisitos que están establecidos en la Constitución y el Código de la Democracia:

Tener cumplidos los 18 años para inscribir su candidatura.

Estar en goce de los derechos políticos.

Haber nacido en la jurisdicción donde se inscribirá o haber vivido en ella de forma interrumpida en los dos últimos años precios a su candidatura.

Constar en el Registro electoral del lugar que desea representar y haber votado en el mismo en las últimas elecciones.

Los dos últimos requisitos se aplicarán por primera vez en unas elecciones seccionales y son los que tendría problemas Gronnenberg para poder calificar su inscripción como candidato a la Alcaldía de Quito.

Acciones que tomarán

Gronnenberg indicó que llegarán al CNE para tratar estas razones para que su candidatura se pueda calificar. En esta se indicará todas las pruebas que tiene el candidato para verificar que no incumple en ninguno de los requisitos para ser candidato.

También mencionó que la impugnación no la realizó ninguna organización política, sino fue una decisión de los consejeros de la Junta Provincial en la que aducen que no está dos años en la ciudad.

Más noticias de Ecuador en:

Visita nuestros portales: