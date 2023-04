Henry Cucalón niega supuesta negociación y entrega de ministerio a Cecilia Velasque

Henry Cucalón negó supuestas negociaciones para entregar ministerios, como se grabó en un audio de supuestas declaraciones de Cecilia Velasque, dirigente de Pachakutik. Foto: Flickr Asamblea Nacional

Karina Sotalín

Henry Cucalón, ministro de Gobierno, se refirió este 18 de abril de 2023 al audio filtrado de la subcoordinadora Nacional de Pachakutik (PK), Cecilia Velasque. El funcionario dijo que su trabajo es propender al diálogo, pero negó supuestos ofrecimientos sobre algún ministerio.

“A mí me dan ministerio completo o nada”, dice Velasque en una parte del audio difundido el 17 de abril en un medio digital.

Cucalón escuchó el audio. “Ella es dueña de sus propias palabras y hasta las ediciones que supuestamente hay. Ocurrencias y declaraciones de la persona. Lo importante es que lo que yo, como ministro de Gobierno, y el Gobierno haga de aquí en adelante”, manifestó en Teleamazonas.

En un comunicado del 17 de abril, la dirigente argumentó que el audio fue editado. Acusó que se trata de una “campaña sucia” para difamarla porque es candidata a la Coordinación Nacional de Pachakutik.

Ante la pregunta de si no hay nadie del Gobierno que ofrezca ministerios, Cucalón puntualizó que no. En su defensa, manifestó que su trabajo consiste en “propender al diálogo” con los asambleístas y con otras Funciones del Estado, por ejemplo, sobre reformas para combatir la inseguridad.

“Recordemos que estamos ad portas, estamos con los tiempos correctos de conformidad con la Constitución, para sacar las reformas de las Fuerzas Armadas. Para eso hay que dialogar, eso es lo normal”, reiteró.

Respecto al juicio político que este martes 18 de abril arranca con la etapa de comparecencias, el Ejecutivo mantiene la “posición irrenunciable” de que no hay mérito ni fundamento para que Guillermo Lasso sea procesado por un presunto peculado. “Es mi aspiración que realmente el Presidente no sea destituido”, apuntó.

No obstante, aclaró que no practica ofrecimientos al margen de la ley: “Yo no sé de esas cosas, nunca he practicado. Yo tengo mis manos limpias”. El funcionario tiene la expectativa de que Lasso supere el juicio político, se dé una concertación y un nuevo proceso de unidad para enfrentar al narcotráfico.

¿Lasso asistirá a la Comisión?

Para Cucalón, jurista de profesión, el proceso del enjuiciamiento jurídicamente “está caído” y sospecha que la oposición sostendrá la acusación en un ámbito diferente. También “habrá respuestas de carácter político”, anticipó.

Una vez más dijo que la disolución (muerte cruzada) de la Asamblea Nacional es una opción que depende de la conveniencia que considere el Mandatario. Lasso no asistirá a la Comisión de Fiscalización, pero sí acudirá en su momento al Pleno.

Salud del Presidente

Cucalón aseguró que Lasso se encuentra estable. El 16 de abril el Gobierno comunicó que fue hospitalizado, fue diagnosticado con una infección en las vías urinarias.

“Se ha recuperado de manera exitosa”, pero sigue en el Hospital Militar, “consiente y disponiendo”, aseguró el funcionario.

Respecto a la falta de un titular de la Secretaría de Seguridad, adelantó que en los próximos días el Gobierno hará un anuncio importante.

