Cecilia Velasque se defiende ante pedido de separación de Conaie

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) reaccionó al audio que involucra a la subcoordinadora del movimiento político Pachakutik (PK), Cecilia Velasque, en una supuesta negociación con el Gobierno. Aunque la dirigente dijo que se trata de una difamación, la organización social exige su separación.

Velasque es candidata al puesto de la Coordinación Nacional de PK. Este 17 de abril del 2023, el medio digital La Posta reveló un audio donde se escucha una voz que dice: "A mí no me van a venir a ofrecer de pasa cafés, a mí me dan ministerio completo o nada".

La subcoordinadora en entrevista para ese mismo medio explicó que habló en sentido figurativo durante una reunión de evaluación en el quinto piso de la Asamblea Nacional. Aseguró que fue invitada por los legisladores de la bancada hace poco más de un mes y que no se trató de una negociación.

La situación se conoce después de que el presidente Guillermo Lasso proporcionó una entrevista a un medio internacional, que se grabó el 11 de abril y se publicó la noche del 16. Mencionó que los opositores no tienen los votos “ahora” para enjuiciarlo.

Justificación de Cecilia Velasque

En un comunicado, Velasque argumentó que el movimiento PK ha actuado con transparencia y honestidad en todas sus acciones. Negó que PK haya pedido algún tipo de favor o beneficio al actual Gobierno.

En esta ocasión dijo que el audio fue editado y son “intentos de difamación” que obedecen a pretensiones de defender a Lasso. Ratificó que los legisladores de PK se mantienen firmes en votar a favor del juicio político y la destitución del Mandatario.

Manifestó que la edición del audio se produce cuando PK se prepara para celebrar elecciones internas. “Es indiscutible que esta difamación pretende perjudicar mi imagen como la única lideresa con serias posibilidades de llegar a la Coordinación Nacional”, justificó.

“Rechazamos las declaraciones de la señora Cecilia Velasque (…). No toleramos que las luchas sociales históricas sean traicionadas por algunos dirigentes y peor que se negocie sobre la sangre de nuestros compañeros/as”, afirmó la Conaie en un comunicado.

Para la organización, con el audio “se reconoce la negociación con el Gobierno de Guillermo Lasso y sus ministros en pleno proceso de juicio político contra el Presidente de la República y en un momento tan crítico en el país”. Negociar con Lasso es “traicionar de frente al pueblo ecuatoriano”, cuestionó.

Exigencias de la Conaie

La Conaie exige a Pachakutik realizar las acciones inmediatas para separar de sus filas a Velasque y a otros actores. Señaló a los asambleístas Ricardo Vanegas y Gissela Molina porque supuestamente mantienen un "dudoso vínculo" para salvar a Lasso del juicio político.

La organización social también pide que se investigue a cada uno de los asambleístas de PK sobre posibles negociaciones y acuerdos por cargos públicos con el Gobierno.

Rechazó que por criticar a Lasso y su Gobierno se los asocie como “correístas” o de otros grupos. Defiende que su lucha es por un proyecto plurinacional “donde la corrupción no cabe”.

La Conaie llamó a su militancia y coordinadores provinciales de PK para que rechacen a Velasque como posible Coordinadora Nacional.

Espera que la Asamblea Nacional investigue las supuestas negociaciones realizadas en las últimas semanas en el quinto y séptimo piso del Palacio Legislativo. Y que la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico indaguen las cuentas bancarias y patrimonio de los asambleístas de PK y demás bancadas.

