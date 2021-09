FUT anuncia movilización para el 15 de septiembre

Redacción Política (I)

El Presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, anunció que el próximo 15 de septiembre se realizará una jornada de movilización de los gremios, en rechazo a una posible implementación de un Código de Trabajo alterno al vigente.

Así lo explicó Villavicencio, en una rueda de prensa realizada este viernes 10 de septiembre del 2021. También dijo que las movilizaciones se realizan por el acuerdo reciente del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El gobierno debe reunirse con el pueblo, no con la banca, con los grandes grupos económicos y el FMI donde dicen que el pueblo tiene que pagar un crédito de USD 4 000 millones. El problema no es el crédito sino las condiciones, que son seguir golpeando a los ecuatorianos con la subida de los combustibles y la ley de oportunidades, es de oportunidades para los trabajadores o para los empresarios”, dijo Villavicencio.

“El Gobierno dice el FUT le dice vamos a la consulta, pero preguntemos al pueblo si está de acuerdo con la política fondomonetarista, con las leyes paralelas”, dijo Villavicencio.

Leonidas Iza, presidente de la #Conaie, confirma que participarán en marcha del Frente Unitario de los Trabajadores. Sostiene que diálogo con Gobierno no está cerrado » https://t.co/vYbF9b7NQy pic.twitter.com/Y6rdRwc32c — El Comercio (@elcomerciocom) September 10, 2021

“Los trabajadores tenemos derecho a la protesta, el gobierno tiene que escuchar a la mayoría del pueblo ecuatoriano”, explicó Freddy Bedoya de la Cedocut“.

Las leyes no generan empleos, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores. No se puede tener trabajadores en categorías, es parte de los derechos humanos y no una mercancía a pretexto de generar empleo”, amplió Bedoya.

Los maestros también se unirán a las movilizaciones. “La UNE invita a la movilización del 15 de septiembre, exigiendo mejores condiciones de vida para el pueblo ecuatoriano. Que se respete el mandato de la Corte Constitucional que declaró que el 100% de las reformas son constitucionales, y que este gobierno no ha aplicado,” dijo Isabel Vargas Torres, presidenta de la UNE.

Por la mañana, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, aseguró que también se unirán a las movilizaciones. “Al igual como en la anterior jornada vamos a participar en provincias donde podemos articular, en ese sentido el día lunes haremos una rueda de prensa conjunta con los compañeros trabajadores de esas organizaciones”, dijo Iza durante una entrevista con Jimmy Jairala, este viernes 10 de septiembre.