Fiscalización resolverá sobre juicio político a David Rosero, consejero del Cpccs, este sábado

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

La Comisión de Fiscalización sesionará este sábado 4 de septiembre para resolver si califica o no la solicitud de juicio político contra David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Fiscalización resolverá sobre la calificación de la solicitud de juicio político contra David Rosero, consejero del Cpccs

El presidente de la Comisión de la Fiscalización y Control Político, Ferdinán Álvarez, convocó a los integrantes de la mesa a las 19:00 de este sábado 5 de septiembre de 2026 para el conocimiento y calificación, de ser procedente, de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de David Rosero, consejero del Cpccs.

La solicitud de juicio político, que ya pasó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), fue presentada por el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) y ahora aliado del oficialismo en la Asamblea, Sergio Peña.

Acusación de Sergio Peña

En su denuncia, Sergio Peña se refiere a una reunión por más de dos horas de Rosero con Inés Romero, una de las postulantes en el concurso para Fiscal General, en un departamento de Cumbayá, en el noroeste de Quito.

Peña sostuvo que este hecho, según la ley, acarrearía un conflicto de intereses.

Además, señaló que le llegó vía correo electrónico una denuncia con videos y fotografías en contra de David Rosero.

Estos hechos llevan a Peña a acusar a Rosero de incumplimiento de funciones, una de las causales de censura y destitución vía juicio político en la Asamblea Nacional.

Concurso para Fiscal General en el Cpccs

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) está a cargo del Concurso para la Selección y Designación de Fiscal General de la Nación, que ahora está en etapa de impugnaciones.

La nueva autoridad reemplazará a Diana Salazar, quien renunció. Entre los postulantes está el actual fiscal subrogante, Leonardo Alarcón.

Otro concurso que lleva adelante el Cpccs es la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Te recomendamos