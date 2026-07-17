Luque, Goncalves y Calero no asistieron a Fiscalización por el juicio político a Inés Manzano

Roberto Luque y Antonio Goncalves, exministros de Energía, junto con Fabián Calero, exgerente de Celec, no asistieron este viernes 17 de julio de 2026 a la Comisión de Fiscalización. Esto ocurrió en el marco del proceso de juicio político contra la exministra Inés Manzano, quien enfrenta acusaciones por supuesto incumplimiento de funciones.

La inasistencia de Roberto Luque, Antonio Goncalves y Fabián Calero a Fiscalización por el juicio político contra Inés Manzano

Durante la sesión, los solicitantes del juicio pidieron el testimonio de Luque, Goncalves y Calero.

Sin embargo, los tres no comparecieron ni de manera virtual ni presencial.

Tanto Goncalves como Calero tienen órdenes de prisión en su contra por el caso Progen, según se publicó en este Medio el 22 de mayo de 2026.

Situación de Inés Manzano

Por su parte, la exministra Manzano continuó participando de forma virtual porque se encuentra en el extranjero. Sus abogados respondieron a las preguntas planteadas durante la sesión de Fiscalización.

Acciones de la Comisión de Fiscalización

El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, indicó que se insistirá en la comparecencia de Luque, Goncalves y Calero, tal como lo solicitó uno de los demandantes del juicio, Blasco Luna.

Aprobación de comparecencia del periodista

Además, con diez votos a favor, la Comisión aprobó la comparecencia del periodista Álvaro Martín para el lunes 20 de julio a las 17:00 horas. Esto también forma parte del proceso de Fiscalización relacionado con el caso ATM.

Defensa y acusaciones en el caso

La fase de presentación de pruebas concluirá el martes 21 de julio. Durante esta fase, la defensa de Manzano argumentó que las acusaciones presentadas por los asambleístas correístas Blasco Luna, Lenín Barreto y Mónica Palacios son desorientadas.

Rafael Oyarte, abogado defensor, afirmó que las pruebas presentadas no son suficientes para establecer responsabilidad política.

Responsabilidad política y omisiones

A pesar de esto, los asambleístas solicitantes mantienen que Manzano tiene responsabilidad política por omisión en las irregularidades relacionadas con el contrato entre Celec y ATM.

Por este caso, los solicitantes señalan que Manzano incurrió en incumplimiento de funciones.

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