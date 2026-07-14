Inés Manzano asistió vía telemática al juicio político en su contra en la Comisión de Fiscalización

Inés Manzano, exministra de Energía y Minas, asistió este martes 14 de julio de 2026 de forma telemática a la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea por encontrarse en el extranjero. Además, sus abogados hablaron en su representación. En esta sesión, se prevé la presentación de pruebas tanto de cargo como de descargo en el juicio político en su contra.

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La comparecencia telemática de Inés Manzano al juicio político y las pruebas de los solicitantes

La defensa de Inés Manzano, que cuenta con tres abogados, envió un oficio el lunes 13 de julio a la Comisión de Fiscalización.

En este documento, solicitaron que la comparecencia se realice telemáticamente debido a que la exfuncionaria se encuentra fuera del país.

Desarrollo del juicio político

Antes del inicio de la sesión programada para este martes, la Secretaria de la Comisión de Fiscalización dio lectura al oficio presentado por la defensa de Inés Manzano.

En este oficio se expuso la solicitud para que Manzano comparezca telemáticamente por encontrarse fuera del país.

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Los asambleístas tienen un plazo de tres horas para presentar sus pruebas de cargo.

Por su parte, Inés Manzano también dispone de tres horas para responder ante la Comisión.

Advertencia del presidente de la Comisión

Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, advirtió que este juicio se debatirá con ideas y argumentos, no con gritos.

Además, enfatizó que si hay algún rezago durante el proceso, no dudará en suspender la sesión las veces que sea necesario.

Pruebas de los asambleístas correístas solicitantes del juicio político

Entonces, se dio paso a los solicitantes, los asambleístas del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenín Barreto.

Los asambleístas correístas presentaron dos pruebas documentales: el informe de Contraloría sobre supuestas irregularidades en el contrato con ATM y el informe de minoría de Fiscalización que no llegó al Pleno en el que se señalaban las irregularidades en los contratos con ATM y Progen.

Palacios inició su acusación recordando las 14 horas de “apagones diarios” que atravesó el país, expuso las supuestas irregularidades señaladas por la Contraloría en el contrato con ATM.

Dijo que Manzano icumplió funciones y permitió que se sigan ejecutando desembolsos millonarios pese a las alertas existentes, cuestionó que la exministra no asista presencialmente.

Luna insistió en que Manzano “no hizo nada con las alertas” y se favoreció directamente a ATM y preguntó a la exministra: ¿No está direccionando el contrato?. “La responsabilidad directa es de la Ministra”, agregó.

En tanto, Barreto cuestionó la inasistencia de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) no asistió a la sesión. Agregó que a la ministra le correspondía el control. Recordó que esta es la cuarta solicitud de juicio político en contra de Manzano y la primera que se dio paso.

Pese a que Palacios se dirigió a la exministra Manzano reiterativamente, preguntándole dónde está, si está escuchando música, la exfuncionaria no respondió.

Ferdinan Álvarez le dijo que “esto se hace con documentos e ideas, no con suposiciones”.

En las preguntas, Palacios dijo que la ministra está siendo juzgada por sus omisiones cuando era la Presidenta del Directorio de Celec EP al no “salvaguardar los intereses de los ecuatorianos”, no ordenar auditorías e informes técnicos sobre los contratos.

Inés Manzano no intervino en la sesión, actuaron sus abogados

La ministra Inés Manzano asistió telemáticamente, pero quienes intervinieron, pese al rechazo y los cuestionamientos de los asambleístas de oposición, fueron sus abogados: Rafael Ollarte e Ismael Quintana.

Ollarte señaló que el informe de minoría de fiscalización presentado como prueba no es prueba y, sobre el informe de Contraloría, señaló que la exministra no es nombrada en el mismo, sino el gerente general de Celec y los gerentes de unidades de negocios.

Quintana recordó que el contrato se suscribe algunos meses antes de la designación de Manzano, que si se firmó una orden de pago el 9 de octubre, mismo día de la desginación, esa orden de pago no salió ese mismo día.

Además, que la exministra dispuso el 11 de octubre que se pida una auditoría a la Contraloría.

Quintana agregó que a Manzano se le está responsabilizando por un pago que ella no ordenó; además, este es un contrato suscrito entre ATM y Celec, no con el Ministerio de Energía.

La sesión fue suspendida a las 19:14 y se reistalará este miércoles.

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