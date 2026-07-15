Sesión sobre juicio político a Inés Manzano avanza tras suspensión por altercado

La sesión de la Comisión de Fiscalización sobre el proceso de juicio político Inés Manzano, exministra de Energía y Minas, avanzó este miércoles 15 de julio de 2026, a pesar de un altercado entre asambleístas que provocó su suspensión temporal.

La sesión sobre el juicio político a Inés Manzano y la suspensión temporal por el altercado entre asambleístas

La Comisión de Fiscalización se reinstaló para continuar con la presentación de pruebas y preguntas relacionadas con el juicio político. Inés Manzano asistió telemáticamente desde el extranjero, aunque no participó activamente en la sesión.

El altercado que llevó a la suspensión momentánea fue protagonizado por Mónica Palacios, de la bancada correísta Revolución Ciudadana (RC), frente a Inés Alarcón, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Durante la discusión, Palacios lanzó un grito hacia Alarcón: “¿Quién vos pues?”, lo que tensionó más el ambiente.

La sesión se reanudó minutos después.

Reclamos y cuestionamientos

Los asambleístas correístas, quienes solicitaron el juicio político, expresaron su descontento porque Manzano asistió virtualmente desde el extranjero y no intervino directamente en el proceso, sino a través de sus abogados defensores.

Además, cuestionaron la inasistencia del martes de los asambleístas oficialistas, quienes ya estaban presentes en esta sesión.

Presentación de pruebas

Cerca de las 21:00 horas, los solicitantes del juicio político, Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blasco Luna, iniciaron la presentación de pruebas audiovisuales.

En esta fase, presentaron un informe de Contraloría que detalla las supuestas irregularidades en el contrato entre Celec y ATM, así como un informe de fiscalización de minoría.

Los asambleístas correístas acusan a Inés Manzano de incumplimiento de funciones por supuesta omisión en lo relacionado a las irregularidades de los contratos energéticos durante la emergencia del sector.

Sesión de juicio político contra Inés Manzano y la suspensión por altercados; preguntas frecuentes

❓¿Por qué se suspendió temporalmente la sesión sobre el juicio político a Inés Manzano?

La sesión fue suspendida momentáneamente debido a un altercado verbal entre las asambleístas Mónica Palacios e Inés Alarcón.

Durante el debate en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la discusión entre ambas legisladoras elevó la tensión en la sala, lo que motivó la suspensión temporal de la sesión. Posteriormente, los trabajos fueron reinstalados para continuar con la presentación de pruebas relacionadas con el proceso de juicio político.

❓¿Cómo participó Inés Manzano en la sesión de la Comisión de Fiscalización?

Inés Manzano asistió telemáticamente desde el extranjero y no intervino de forma directa durante la sesión.

La exministra de Energía y Minas siguió el desarrollo de la audiencia de manera virtual, mientras que su defensa estuvo a cargo de sus abogados. Esta modalidad de participación fue cuestionada por los asambleístas solicitantes del juicio político, quienes expresaron su desacuerdo con que no realizara una intervención personal en el proceso.

❓¿Qué pruebas se presentaron en el juicio político contra Inés Manzano?

Los asambleístas solicitantes presentaron un informe de la Contraloría y un informe de fiscalización de minoría sobre presuntas irregularidades en contratos energéticos.

La presentación de pruebas comenzó alrededor de las 21:00 del miércoles 15 de julio de 2026. Entre los documentos expuestos se encuentra un informe que detalla supuestas irregularidades en el contrato entre Celec y ATM, además de un informe elaborado dentro del proceso de fiscalización legislativa relacionado con la emergencia del sector energético.

❓¿Cuáles son las acusaciones planteadas en el juicio político contra Inés Manzano?

Los asambleístas proponentes del juicio político la acusan de presunto incumplimiento de funciones por supuesta omisión frente a irregularidades en contratos energéticos.

Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blasco Luna sostienen que existieron omisiones relacionadas con los contratos suscritos durante la emergencia del sector energético. Estas acusaciones forman parte de los argumentos que deberán ser analizados en el marco del procedimiento de fiscalización que se desarrolla en la Asamblea Nacional.

❓¿Quiénes solicitaron el juicio político contra Inés Manzano?

Los asambleístas Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blasco Luna son los solicitantes del juicio político.

Los legisladores pertenecientes a la bancada Revolución Ciudadana impulsan el proceso en la Comisión de Fiscalización. Durante la sesión, además de presentar pruebas documentales y audiovisuales, manifestaron cuestionamientos sobre la participación virtual de Inés Manzano y el desarrollo de las sesiones relacionadas con el juicio político.