Fernando Villavicencio reclama al Gobierno por falta de control a consulta popular

Fernando Villavicencio dio una rueda de prensa este 8 de febrero. Foto: EL COMERCIO

Roger Vélez

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, reclamó al Gobierno por falta de control a la consulta popular. A su vez, anunció acciones penales y un juicio político en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El Gobierno Nacional no hizo control a la consulta popular. No les parece irresponsable y hasta sospechoso, que con todo el poder el gobierno no haya hecho control electoral al proceso más importante que era la consulta”, dijo.

Villavicencio criticó que el presidente Lasso, en cadena nacional, reconociera el triunfo del No en la consulta, sin exigir explicaciones al CNE sobre las inconsistencias en las actas.

El presidente del movimiento Creo y asambleísta, Guido Chiriboga, convocó a una rueda de prensa para un pronunciamiento oficial sobre las inconsistencias en las actas del referéndum. Pero la canceló.

#Asamblea | Hay miles de irregularidades en los resultados de la #ConsultaPopular, dice Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, y anuncia denuncia penal y juicio político contra el CNE.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/xHcn0rK64M — El Comercio (@elcomerciocom) February 8, 2023

Villavicencio pidió al CNE que remita un informe íntegro acerca de más de 46 000 irregularidades en el escrutinio de los votos de la consulta.

“No puede ser posible que más del 30% de los votos estén bajo sospecha, bajo duda. Lamento mucho que el presidente de la República haya aceptado de forma acrítica, sin solicitar un solo informe al Consejo Electoral, la derrota”, dijo.

Apuntó que la plataforma informática donde se alojaron los resultados no contó con una doble seguridad entre el 15 de enero al 1 de febrero, con lo cual cualquier persona podía acceder.

“Yo no puedo aceptar los resultados con una marca de irregularidades tan grande como la que el propio CNE ha explicado”, expresó.

"Escenario candente"

Por su lado, Fernando Cedeño, asambleísta del correísmo, pronosticó que “el escenario político en las próximas semanas se va a poner muy candente”.

“Es un Presidente (Lasso) que ya no goza con el respaldo popular, yo creo que los resultados de la consulta son un reflejo del rechazo, y es una revocatoria del mandato anticipada”, puntualizó.

#Asamblea | "El escenario político en las próximas semanas se va a poner muy candente", advierte Fernando Cedeño, asambleísta de Unes.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/r8NBYlONKu — El Comercio (@elcomerciocom) February 8, 2023

Visita nuestros portales: