Ministro Esteban Bernal asegura que con juicio político buscan forzarle a incumplir ley

El ministro Esteban Bernal durante una comparecencia en la Comisión de Derechos. Foto: Twitter @EstebanBernalB

Roger Vélez

El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, aseguró este miércoles 29 de marzo del 2023 que hay asambleístas que buscan forzarle a incumplir las normas para la entrega de bonos. Esto con un juicio político en su contra que fue calificado a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

El pedido de interpelación fue presentado por Mario Ruiz. El asambleísta de Pachakutik acusa al funcionario de haber excluido de los bonos solidarios a más de un centenar de personas en Cotacachi, Imbabura, sin un debido proceso.

"La norma determina que, a partir del puntaje de 29.7 hacia abajo, son beneficiarios de bonos y transferencias. Cuando usted tiene 29.8 estoy consciente, es indudable que no deja de ser pobre, pero la norma no me permite. Hacer lo que solicitan los asambleístas, es decir, no excluir aquellas personas que superan el puntaje... eso sería incumplir personas", dijo.

— Roger Vélez (@rgrvelez) March 29, 2023

El Ministro explicó que para la entrega de esta asistencia social se aplica un puntaje de la Unidad de Registro Social para determinar pobreza y pobreza extrema, en un rango de 1 a 100. De esta forma, a partir de 29.7 hacia bajo todos pueden ser beneficiarios de bonos, transferencias, servicios sociales.

Aseguró que presentará sus descargos frente a las acusaciones de los asambleístas. "Lo que se me solicita es que incumpla la norma y que, además, incumpla la disposición de Contraloría de excluir a aquellos que no tienen el puntaje", insistió.

El pedido de juicio político fue calificado a trámite con cinco votos a favor, una abstención y una ausencia en la sesión del CAL del lunes pasado. El expediente irá a la Comisión de Fiscalización para su sustanciación, como etapa previa a su resolución en el Pleno.

