Escándalos en la Asamblea derivan en roces entre Llori y el oficialismo

Roger Vélez (I)

“Me siento perseguida, acosada por denuncias que no tienen asidero legal, que no tienen pruebas”. Lo dijo la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), al tiempo de señalar que “hay intereses oscuros” por desprestigiar a esa Función entre los que aludió al Ejecutivo.

Acompañada de los coordinadores de todas las bancadas, Llori se presentó este lunes 27 de septiembre de 2021 en una rueda de prensa para defender su gestión frente a varios cuestionamientos por contratos y viáticos.

Ocupó el centro de la mesa, en medio del coordinador de Pachakutik, Rafael Lucero, y de Paola Cabezas, del correísmo. Más a su derecha estuvieron Juan Fernando Flores, de Creo, y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC).

Llori aseguró que el contrato para la adquisición de vehículos nunca se dio, que los supuestos pedidos de puestos en el Gobierno jamás han sido demostrados y que las glosas que tienen algunos legisladores no son sanciones por corrupción sino un acto administrativo. A su vez, responsabilizó a sus colaboradores del manejo de los viáticos.

“Si la intención de ciertos de grupos de poder o el Gobierno quiere terminar con la Asamblea Nacional, debemos sincerarnos, pero tampoco es justo que se hagan estrategias oscuras”, señaló.

Antes de dar paso las preguntas de la prensa, Flores encendió su micrófono y rechazó que Llori involucrara al Gobierno y a otros sectores en una estrategia para desprestigiar a la Asamblea.

“No existen planes oscuros ni por grupos de poder económico y mucho menos intenciones por detrás del Gobierno Nacional de venir en contra de esta Asamblea. Si nosotros no creeríamos en esa postura no habríamos apostado a que usted, presidenta Guadalupe Llori, estuviese allí donde está con el respaldo de la bancada legislativa”, reaccionó el legislador.

En medio de la intervención del asambleísta de Creo, Llori regresó su mirada a Paola Cabezas y en voz baja le dijo: “habla tú”. La legisladora del correísmo aseguró que en el Parlamento “no hay espíritu de cuerpo” y que respaldan a Llori, a pesar de que su bancada no votó por ella.

“Debemos también recordar en estos días, que no solo se ha escuchado las supuestas denuncias, sino también se ha escuchado intenciones de una muerte cruzada. Preguntamos: ¿acaso por supuestos actos de corrupción de unos cuantos asambleístas o funcionarios tiene que irse a su casa toda la Asamblea? Si mañana también existen denuncias de actos de corrupción con funcionarios del Gobierno, ¿tendría que irse todo el Gobierno a su casa y también el Presidente de la República? No creo. Las denuncias tienen que hacerse ante las instituciones de control”, insistió Llori.

La presidenta de la Asamblea manifestó que acudirá a la Fiscalía para presentar una denuncia y si declaró como víctima de violencia política y machismo.

Sobre los viáticos, remarcó que ella recibe reposiciones y que en los cuatro meses de gestión se le ha devuelto USD 1 400 por sus visitas a 12 provincias. Aclaró que no tiene ningún trato especial y que ella no es la encargada de la logística. “Yo como Presidenta de la Asamblea no escojo ni hoteles ni restaurantes, ni espacios donde se van a hacer las reuniones. Yo no escojo, quiénes se responsabilizan es el equipo de avanzada, de seguridad y de protocolo. Yo soy muy humilde para pedir tratos especiales”, remarcó.

Llori anunció que en los próximos días convocará a concursos públicos para el mantenimiento de vehículos y limpieza. Su intervención duró cerca de dos horas y en el salón del exsenado también estuvieron algunos asambleístas de varias bancadas y asesores, que la aplaudieron.