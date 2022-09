¿Desde qué edad se puede votar en las elecciones seccionales 2023?

Un gran porcentaje del padrón electoral representan los jóvenes entre 16 y 29 años para las próximas elecciones de 2023. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Orlando Silva (I)

Para las seccionales del próximo 5 de febrero de 2023 están habilitados para sufragar 13 450 047 electores. Las autoridades a elegir son 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes y 864 concejales urbanos y sus respectivos suplentes, así como 443 concejales rurales y 4 109 vocales de las juntas parroquiales rurales.

En Ecuador los jóvenes pueden votar desde los 16 años de edad, pero será un voto facultativo para personas de entre 16 y 18 años; es decir que no es obligatorio. Sí lo es para los ecuatorianos mayores de 18 años, incluidos a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

Para las elecciones de 2023 los menores de 18 años que tienen el voto optativo representan el 5% del padrón electoral. Dentro del grupo etario que tiene el voto facultativo están 653 381 personas que podrán sufragar en 2023.

En el rango de jóvenes de entre 18 y 29 años en el padrón electoral representan un 25% con 3 454 852 personas que deberán votar de forma obligatoria. Por esta razón, si se suma los dos porcentajes de jóvenes da un 30% y los candidatos en las campañas electorales irían por nuevos medios de difusión como las redes sociales para captar la atención a través de Tik Tok u otras plataformas.

¿Se sanciona a los jóvenes por no votar?

La sanción por no acudir a sufragar es de USD 40, pero para las personas menores de 18 años que tengan el voto facultativo no se les sancionará ya que aún no se registran como ciudadanos obligados a ejercer ese derecho.

Por otro lado, para las personas mayores de 18 sí serán sancionados con ese valor y también podrán ser elegidos como miembros de las juntas receptoras del voto. En caso de no ir a mesa si fue seleccionado como miembro de la junta la sanción sería de USD 60.

