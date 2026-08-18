Ecuador y China firman siete acuerdos durante la visita de Daniel Noboa a Pekín

Ecuador y China dieron un nuevo paso en su relación bilateral durante la reunión que mantuvieron el presidente Daniel Noboa y su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín, este 18 de agosto de 2026. El encuentro formó parte de la visita oficial de Noboa al país asiático y permitió concretar acuerdos relacionados con cooperación, comercio, inversión, tecnología y energía renovable.

Los dos gobiernos también acordaron recursos no reembolsables para proyectos prioritarios. China asignará cerca de 28 millones de dólares para iniciativas que incluyen la compra de 125 camionetas para patrullaje policial, el fortalecimiento de los servicios de quirófano y diálisis del Ministerio de Salud Pública y un programa de reactivación productiva para la zona norte del Ecuador. A esa cifra se suman otros 14,7 millones de dólares para proyectos de educación, producción y prevención de riesgos.

Cooperación para seguridad, salud y prevención de El Niño

En total, los acuerdos contemplan cerca de 43 millones de dólares en cooperación no reembolsable. Los recursos se dirigirán a necesidades concretas del país y forman parte de los siete instrumentos que Noboa y Xi Jinping firmaron durante el encuentro bilateral.

El primer acuerdo establece un fondo cercano a 28 millones de dólares para la donación de equipamiento médico, recursos materiales y vehículos policiales. La cooperación permitirá adquirir 125 camionetas para patrullaje. También contempla acciones para fortalecer los servicios de quirófano y diálisis del Ministerio de Salud Pública, además de un programa de reactivación productiva para la zona norte.

El segundo convenio contempla 14,7 millones de dólares en proyectos de cooperación no reembolsable. Ecuador destinará esos recursos a iniciativas relacionadas con educación, producción y prevención de riesgos.

La agenda también incluye la cooperación para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño. China apoyará a Ecuador en prevención, respuesta y recuperación. Esa asistencia contempla equipamiento médico, recursos materiales y cooperación tecnológica.

Entre las herramientas previstas aparece un sistema meteorológico apoyado en inteligencia artificial. El objetivo será fortalecer el monitoreo climático y mejorar la capacidad del país para anticiparse a posibles efectos del fenómeno.

Durante la reunión, Noboa destacó la nueva etapa de la relación entre ambos países. El mandatario afirmó que Ecuador busca mantener una cooperación amplia con China, no solo en los ámbitos cultural y económico, sino también en otras áreas de interés para ambos países.

Xi Jinping, por su parte, señaló que el comercio bilateral creció un 20% durante el primer semestre de 2026. También destacó que China se mantiene como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras. Según el mandatario chino, ese crecimiento refleja los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China y el potencial de la cooperación entre ambos países.

Energía renovable, economía digital y comercio

La jornada también abrió un nuevo frente de cooperación energética. Ecuador y China impulsarán una relación fotovoltaica para ampliar la capacidad de generación del país mediante tecnología moderna y energía renovable.

Este trabajo se incorporará a una agenda más amplia que busca mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones y aprovechar de manera sostenible los recursos.

El tercer acuerdo firmado por ambos gobiernos aborda la economía digital. El instrumento permitirá intercambiar políticas y tecnología, además de desarrollar proyectos de digitalización en agricultura, manufactura y salud. También contempla acciones para formar talento, impulsar emprendimientos y facilitar la transferencia tecnológica.

La cooperación incluye alianzas entre gobiernos, empresas, universidades y centros de investigación. Los dos países también trabajarán en el desarrollo de la economía digital.

El cuarto instrumento establece una hoja de ruta de cooperación económica y comercial entre Ecuador y China. El documento busca fortalecer el diálogo económico y comercial, así como la inversión entre ambos países.

El quinto acuerdo se enfoca en el comercio libre y el multilateralismo. El objetivo consiste en aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China para beneficiar al sector exportador, abrir nuevos mercados y promover el comercio y la inversión bilateral.

El sexto memorando aborda el desarrollo de la industria verde. El acuerdo promueve la eficiencia energética, la reducción de emisiones de carbono, el reciclaje, el aprovechamiento de recursos y el ahorro de agua. También contempla acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

El séptimo instrumento corresponde a la cooperación entre China Media Group y la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador. El acuerdo busca profundizar los vínculos entre ambos países mediante nuevas oportunidades de intercambio, aprendizaje mutuo y colaboración en comunicación.

Con la firma de estos siete acuerdos concluyó la primera jornada de la visita oficial de Daniel Noboa a China. La agenda continuará con nuevas reuniones en las que se abordarán temas como energía e inversiones chinas en Ecuador. Según el Gobierno, estos ámbitos permitirán fortalecer el empleo, el comercio y la producción nacional.

🇪🇨🤝🇨🇳 | Ecuador y la República Popular China firmaron acuerdos que fortalecen la cooperación y trabajo conjunto en:



1. Fondos no reembolsables para equipamientos médicos, reactivación productiva y vehículos policiales.

2. Cooperación en proyectos de educación, producción y… pic.twitter.com/CVWwa20OuR — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 18, 2026

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