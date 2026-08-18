Daniel Noboa y Xi Jinping acuerdan ampliar la cooperación entre Ecuador y China

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Ecuador, Daniel Noboa, plantearon ampliar la cooperación bilateral en sectores como la energía, la minería y el comercio. Ambos mantuvieron este martes, 18 de agosto, una reunión en Pekín. Durante el encuentro, Noboa expresó su interés por incrementar las exportaciones ecuatorianas al mercado chino y atraer nuevas inversiones del país asiático.

La cita también abordó la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos y abrir espacios de cooperación en nuevas áreas. China y Ecuador conmemoran este año el décimo aniversario del establecimiento de su asociación estratégica integral.

Proyectos conjuntos y más exportaciones a China

Xi propuso reforzar la coordinación entre las estrategias de desarrollo de ambos países. También planteó impulsar proyectos conjuntos en energía, minerales, infraestructuras y finanzas, según informó la agencia oficial china Xinhua tras la reunión.

El mandatario chino sugirió además explorar la cooperación en la economía digital, el desarrollo verde, las nuevas energías y la inteligencia artificial. Asimismo, propuso continuar aprovechando el tratado de libre comercio (TLC) bilateral para que sus beneficios lleguen a “más empresas y consumidores”.

Por su parte, Noboa afirmó que Ecuador concede “gran importancia” a la cooperación con China. El presidente ecuatoriano manifestó su voluntad de fortalecer los vínculos en economía y comercio, finanzas, minerales, energías renovables, ciencia y tecnología y cultura, de acuerdo con la versión china del encuentro.

Noboa también expresó su intención de “ampliar las exportaciones a China”. Además, dio la bienvenida a una mayor presencia de empresas chinas interesadas en invertir y desarrollar negocios en Ecuador.

Estas declaraciones coinciden con las prioridades que Quito había adelantado para la visita. Entre ellas figuraban atraer inversiones chinas para los sectores de energía y minería, así como fortalecer las ventas ecuatorianas hacia el mercado asiático.

China restituyó recientemente la habilitación a ocho exportadores ecuatorianos de camarón. Estos establecimientos permanecían suspendidos desde finales de 2025 y comienzos de este año. Sin embargo, otros seis establecimientos continúan afectados por las restricciones.

Xi destacó también los avances en las relaciones económicas entre los dos países. Según el mandatario chino, estos resultados responden tanto a los beneficios del TLC, que entró en vigor en mayo de 2024, como al “potencial del enorme mercado chino”.

Acuerdos de cooperación y posición sobre Taiwán

Después de las conversaciones, Xi y Noboa presenciaron la firma de varios documentos de cooperación. Los acuerdos abarcan ámbitos como las industrias verdes, la cooperación económica y comercial, la economía digital y el bienestar social.

Xinhua no ofreció por el momento más detalles sobre el contenido de estos documentos.

En el ámbito político, Xi defendió el derecho de los países de América Latina y el Caribe a “elegir de forma independiente a sus socios de cooperación”. El presidente chino sostuvo que ese derecho no debe ser objeto de interferencias.

Además, señaló que América Latina y el Caribe deben preservar su condición de “zona de paz”. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente competencia entre Pekín y Washington por ampliar su influencia en la región.

Noboa, por su parte, expresó su respeto por la posición de Pekín sobre Taiwán. También manifestó su apoyo a China en la defensa de su soberanía e integridad territorial, según informó Xinhua.

🇪🇨🤝🇨🇳 Ecuador se proyecta ante el mundo con encuentros de alto nivel durante la gira oficial del presidente @DanielNoboaOk en China.



Reunión con su homólogo de la República Popular China Xi Jinping, con quien abordó temas importantes para impulsar una agenda enfocada en:



✅… pic.twitter.com/jX3WTwi6oM — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 18, 2026

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