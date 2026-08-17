China levanta suspensión a ocho exportadores de camarón de Ecuador

La Cámara Nacional de Acuacultura informó este lunes 17 de agosto de 2026 que China levantó la suspensión a ocho establecimientos exportadores de camarón de Ecuador.

El levantamiento de la suspensión a ocho establecimientos exportadores de camarón de Ecuador

La Administración General de Aduanas de China restituyó la habilitación de ocho establecimientos ecuatorianos para la comercialización de camarón en ese país, informó la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) este lunes 17 de agosto de 2026.

La decisión fue comunicada oficialmente a la CNA por la Cancillería del Ecuador durante la noche del viernes 14 de agosto.

Los ocho establecimientos formaban parte de un grupo de plantas ecuatorianas suspendidas por la autoridad china desde octubre de 2025 y, en otros casos, desde enero de 2026.

El levantamiento de las restricciones se notificó el 14 de agosto de 2026.

¿Qué implica el levantamiento de las suspensiones?

Con la decisión, ocho establecimientos recuperan la habilitación para comercializar sus productos en el mercado chino.

La CNA señaló que el levantamiento es resultado de varios meses de gestiones y trabajo técnico conjunto entre las empresas afectadas, el gremio y las autoridades ecuatorianas.

El organismo no detalló en su comunicado los nombres de los ocho establecimientos beneficiados ni las razones específicas que motivaron las suspensiones.

Seis establecimientos exportadores de camarón de Ecuador todavía permanecen suspendidos

La Cámara Nacional de Acuacultura informó que seis establecimientos ecuatorianos continúan suspendidos para exportar camarón a China.

El gremio indicó que mantendrá las gestiones para buscar el levantamiento de estas restricciones pendientes.

Además, señaló que espera que la próxima visita del presidente de la República a China permitan avanzar en la restitución de las habilitaciones restantes.

La CNA afirmó que continuará trabajando con las empresas y las autoridades ecuatorianas.

Esto, hasta lograr la restitución de las habilitaciones pendientes y el acceso de las exportaciones ecuatorianas de camarón al mercado chino.

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