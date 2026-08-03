Ecuador pedirá a Estados Unidos excluir al camarón de la sobretasa del 10%

Ecuador buscará que el camarón sea incluido entre los productos exentos de la sobretasa que Estados Unidos aplica a las importaciones nacionales. La solicitud se presentará durante una próxima reunión bilateral, según informó el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo.

Detalles de la reunión bilateral

En una entrevista con Primicias, Jaramillo explicó que el pedido se canalizará mediante el Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos (TIC, por sus siglas en inglés).

Esta reunión podría realizarse entre agosto y septiembre, ya que estaba prevista inicialmente para junio en Ecuador, pero fue postergada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Otros productos en la solicitud

Además del camarón, el Gobierno ecuatoriano prevé solicitar que el atún en lata y en ‘pouch’, así como el brócoli, sean incorporados a la lista de productos que no pagan la sobretasa estadounidense.

Actualmente, Estados Unidos mantiene un recargo del 10% para los productos procedentes de Ecuador.

Argumentos presentados ante EE. UU.

Jaramillo señaló que Ecuador ya presentó sus argumentos ante las autoridades estadounidenses durante una reunión celebrada en Washington tres semanas antes de esta entrevista.

Sin embargo, aunque Ecuador insistirá en obtener exoneraciones para varios productos de exportación, el titular de Producción considera poco probable que Estados Unidos retire de forma general la sobretasa.

Perspectivas sobre la sobretasa

El Ministro sostuvo que la medida podría mantenerse y recordó que Ecuador tiene una tasa 2,5 puntos porcentuales menor que la aplicada a otros países, cuyos productos enfrentan un recargo del 12,5%.

Por lo tanto, el futuro del camarón y otros productos dependerá del resultado de las negociaciones en la próxima reunión bilateral.

Ecuador y Estados Unidos por la exportación de camarón; preguntas frecuentes

❓¿Qué producto buscará Ecuador incluir entre los exentos de la sobretasa de Estados Unidos? Ecuador solicitará que el camarón sea incorporado a la lista de productos que no pagan la sobretasa aplicada por Estados Unidos.

El pedido será presentado durante una reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre ambos países. ❓¿Cuándo podría realizarse la reunión entre Ecuador y Estados Unidos? El encuentro podría desarrollarse entre agosto y septiembre de 2026, según el ministro Luis Alberto Jaramillo.

La reunión estaba prevista inicialmente para junio en Ecuador, pero fue aplazada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. ❓¿Qué otros productos pedirán que sean exonerados? Además del camarón, Ecuador buscará que el atún en lata, el atún en ‘pouch’ y el brócoli sean incluidos entre los productos exentos.

El Gobierno prevé presentar estos pedidos dentro de la agenda comercial bilateral. ❓¿De cuánto es la sobretasa aplicada a los productos ecuatorianos? Estados Unidos mantiene un recargo del 10% para los productos procedentes de Ecuador.

Jaramillo indicó que esa tasa es 2,5 puntos porcentuales menor que la aplicada a otros países, cuyos productos enfrentan un recargo del 12,5%. ❓¿Es probable que Estados Unidos elimine completamente la sobretasa? El ministro considera poco probable que la medida sea retirada de forma general.

Ecuador insistirá en obtener exoneraciones para productos específicos, aunque Jaramillo señaló que el recargo podría mantenerse.

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