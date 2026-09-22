Ecuador presenta en la ONU un plan de 4 300 millones de dólares para la primera infancia

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Ecuador presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su Plan Nacional de Primera Infancia 2026-2030, con una inversión prevista de más de 4.300 millones de dólares hasta 2030. La ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, Cynthia Gellibert, explicó los principales componentes de la estrategia durante un panel internacional realizado en Nueva York.

La exposición ocurrió el lunes 21 de septiembre de 2026, durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro, denominado “Acelerando la inversión con enfoque en la niñez”, reunió a representantes de gobiernos y organismos internacionales para analizar mecanismos de financiamiento y políticas dirigidas al desarrollo de la primera infancia.

El plan contempla nueve ejes para la primera infancia

Gellibert presentó el plan como una herramienta de política pública que busca garantizar de forma progresiva las condiciones necesarias para el desarrollo integral de niñas y niños desde la concepción hasta antes de cumplir los 6 años.

La estrategia organiza la acción del Estado en nueve ejes. Cinco tienen carácter estratégico y toman como referencia el marco internacional del cuidado cariñoso y sensible. Estos incluyen la buena salud, la nutrición adecuada, la atención receptiva, las oportunidades para el aprendizaje temprano y la protección y seguridad.

Los otros cuatro ejes funcionan como mecanismos de soporte. Estos se relacionan con la gobernanza y la articulación intersectorial, el seguimiento y la información, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el financiamiento y presupuesto.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano plantea una mayor coordinación entre las instituciones públicas para llevar una atención integral al territorio. El plan contempla además un seguimiento nominal de niñas y niños. Con este mecanismo, el Estado busca identificar sus necesidades y facilitar su acceso a los servicios públicos.

Entre las prestaciones consideradas dentro de esta estrategia están los controles prenatales, los controles de niño sano y la vacunación. También incluye consejería nutricional para mujeres embarazadas y acceso a agua segura, entre otros servicios considerados prioritarios para el desarrollo infantil.

Gellibert también destacó los servicios de desarrollo infantil que ofrece su cartera de Estado para niñas y niños de entre 0 y 3 años. En este grupo están los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y la modalidad de atención domiciliaria Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).

Ecuador busca acceder a financiamiento internacional

La presentación del plan ocurrió mientras los participantes del panel analizaban alternativas para financiar políticas destinadas a la infancia. Uno de los proyectos expuestos fue Banco Futuro LAC, impulsado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) junto con Unicef.

Esta iniciativa contempla operaciones financieras dirigidas a niñas, niños y jóvenes de América Latina y el Caribe. Su propósito consiste en impulsar el desarrollo integral de estos grupos mediante instrumentos que permitan fortalecer la inversión y la coordinación de los servicios públicos.

Según el Gobierno, Ecuador podría convertirse en uno de los primeros países de la región en acceder a financiamiento mediante esta iniciativa. El eventual apoyo serviría para desarrollar un modelo de gestión territorial.

Ese modelo busca que la entrega de servicios priorizados resulte más completa, oportuna, coordinada y sostenible. El plan también apunta a cerrar brechas en la atención durante los primeros años de vida y prevenir problemas como la desnutrición crónica infantil.

Para ello, la estrategia plantea articular los servicios de salud, nutrición, protección y desarrollo temprano. Ecuador aprobó su Plan Nacional de Primera Infancia 2026-2030 antes de esta presentación internacional. El documento contó con apoyo técnico de Unicef, CAF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Con una inversión prevista de más de 4 300 millones de dólares hasta 2030, el desafío para el Gobierno consiste en llevar esta planificación y los recursos contemplados a servicios concretos para niñas, niños y sus familias.

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