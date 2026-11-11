Daniel Noboa vincula el caso Estrada con el tráfico de armas y la violencia en Ecuador

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El presidente Daniel Noboa vinculó las elecciones locales con la necesidad de revisar quiénes controlan las agencias municipales de tránsito y los servicios de agua y recolección de basura en una entrevista a Radio Centro este 11 de noviembre de 2026. Sostuvo que las próximas autoridades deberán intervenir en esas dependencias para evitar que continúen los problemas que, según él, afectan a distintas administraciones.

Su planteamiento incluyó un mayor papel de los concejos municipales en la fiscalización. A la vez, anticipó que un resultado de entre el 30% y el 35% de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) sería favorable para Acción Democrática Nacional (ADN), aunque señaló que el movimiento aspira a alcanzar la mayor representación posible.

Daniel Noboa apunta al control de las agencias municipales

Manta fue uno de los ejemplos que utilizó el mandatario para explicar por qué considera necesario cambiar la administración de ciertas dependencias. Afirmó que familiares y personas cercanas a alias Fito controlaban la agencia de tránsito de ese cantón. Esa afirmación formó parte de su argumento para pedir que las autoridades que ganen las elecciones revisen esas estructuras.

Según su explicación, el Gobierno central puede apoyar con tareas de monitoreo, pero las nuevas administraciones locales deberán asumir la intervención en sus entidades. También cuestionó que autoridades busquen continuar en funciones pese a los problemas que, a su criterio, presentan sus municipios, aunque reconoció que la decisión corresponde a los electores.

En ese contexto, mencionó la situación de Jaime Estrada y su presencia en la papeleta electoral de Manta, pese al proceso que enfrenta en Estados Unidos. Noboa utilizó ese caso para destacar la importancia de elegir concejales y se refirió al papel que, según su planteamiento, tendría el Concejo en la definición de la autoridad municipal si Estrada gana.

Seguridad y extradiciones en el caso Estrada

Al abordar la seguridad, el mandatario relacionó el caso Estrada con el tráfico de drogas y armas. Se refirió a la acusación del Distrito Sur de Nueva York y sostuvo que el presunto envío de armamento a grupos delictivos permite entender parte de la violencia que afecta al país. Sus señalamientos corresponden a su interpretación de las acusaciones, no a una sentencia.

También defendió las extradiciones como un mecanismo para enfrentar los delitos transnacionales. Según explicó, el traslado de procesados a Estados Unidos puede facilitar su cooperación con las investigaciones y la entrega de información sobre otros integrantes de las estructuras criminales.

En cuanto a la Ley Antimafias, sostuvo que la relación de una persona con el crimen organizado debe sustentarse en elementos concretos. Para explicar su criterio, planteó un ejemplo hipotético de pagos y beneficios recurrentes de una empresa vinculada con actividades ilícitas. Diferenció esa situación de la simple coincidencia de personas en una reunión social.

ADN busca ampliar su presencia en los gobiernos locales

El presidente aseguró que las listas de concejales de ADN tendrán capacidad para fiscalizar. En Guayas, expresó su respaldo a Andrés Guschmer y sostuvo que espera una gestión orientada a los habitantes de la provincia.

Sobre sus expectativas nacionales, consideró que alcanzar entre el 30% y el 35% de los GAD representaría un buen resultado. Su objetivo, explicó, es contar con más autoridades locales que permitan coordinar acciones con el Ejecutivo.

Noboa también anticipó que sus críticos podrían presentar ese porcentaje como una derrota. Sin embargo, defendió esa eventual representación como un resultado favorable para su movimiento y señaló que espera mejorar su desempeño electoral anterior.

El balance del toque de queda que presentó Noboa

El presidente defendió la aplicación del toque de queda en las provincias con mayor violencia. Según las cifras que expuso, entre el 1 y el 10 de noviembre del año pasado hubo 342 homicidios, mientras que en el mismo período de este año se registraron 178. Presentó esa comparación como una reducción cercana al 48%.

Noboa atribuyó el descenso a la restricción de movilidad y a los operativos de seguridad. Sostuvo que la medida respondió a un análisis de los períodos de mayor violencia y agradeció la colaboración de la ciudadanía.

Además, lamentó el ataque en Huaquillas y mencionó indicios de participación del crimen organizado. No detalló en sus declaraciones los elementos que sustentarían esa hipótesis.

Electricidad y las condiciones para comprar a Colombia

En materia eléctrica, Noboa defendió la autogeneración empresarial y sostuvo que todavía falta que una parte de las compañías complete ese proceso. Según explicó, esa producción contribuye a reducir la presión sobre el sistema nacional.

El mandatario también atribuyó la situación del suministro a los trabajos de mantenimiento, la incorporación de generación y las intervenciones en centrales hidroeléctricas y térmicas. Afirmó que el país enfrenta un estiaje similar al de 2023, con un consumo superior en más del 12%, pero con niveles de embalses por encima de los de aquel año.

Sobre Colombia, señaló que las compras de electricidad pueden servir para preservar las reservas de agua. Sostuvo que, en ese momento, Ecuador no necesitaba importar energía para evitar cortes y planteó una relación de reciprocidad en los precios de venta entre ambos países.

Su propuesta incluyó una tarifa de entre ocho y nueve centavos por kilovatio hora. También advirtió que un cobro elevado por la electricidad colombiana podría tener una respuesta en el costo del transporte de crudo de ese país por los oleoductos ecuatorianos.

Como parte de sus planes para ampliar la oferta energética, mencionó el aprovechamiento del gas, el incremento de capacidad de Termogas Machala y la participación privada en proyectos de generación.

Preparación y recursos frente a El Niño

Noboa aseguró que el Gobierno dispone de recursos y acceso a líneas de crédito internacionales para responder a desastres. Como ejemplo, mencionó su visita a un refugio en El Oro y la entrega de bonos a personas cuyas viviendas sufrieron inundaciones.

Sobre El Niño, reconoció que no es posible anticipar con exactitud sus efectos. Explicó que los escenarios dependen de la intensidad y de la ubicación del calentamiento del mar, por lo que planteó preparar la respuesta estatal para distintos niveles de afectación.

En sus declaraciones mencionó a Guayas, El Oro y el norte de Perú entre las zonas que podrían recibir un mayor impacto si el fenómeno se concentra más al sur. Presentó esa posibilidad como un escenario de preparación, sin establecer una previsión definitiva.

Te recomendamos