Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

La Asamblea Nacional deberá pronunciarse este lunes 23 de noviembre de 2026 sobre una nueva solicitud del presidente Daniel Noboa, relacionada con la licencia que recibió para participar en actividades de campaña electoral. El Pleno fue convocado a una sesión extraordinaria virtual, prevista para las 21:15, en medio del receso legislativo.

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Daniel Noboa solicita reincorporarse temporalmente a la Presidencia

El mandatario envió una comunicación a la Asamblea Nacional el domingo 22 de noviembre. En el documento planteó un cambio en el uso de los días de licencia que el Legislativo autorizó previamente.

La solicitud establece que Noboa retomará sus funciones como presidente constitucional de la República este lunes 23 de noviembre, una vez que el Pleno apruebe la resolución correspondiente.

Su reincorporación se extendería hasta las 23:59 de la misma jornada. Posteriormente, desde el martes 24 de noviembre, continuará con el permiso aprobado para los días 24, 25 y 26 de noviembre.

Esta modificación requiere un pronunciamiento de la Asamblea, que deberá conocer y resolver el pedido presidencial durante la sesión extraordinaria.

Asamblea Nacional sesionará durante el receso legislativo

La convocatoria lleva la firma de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea, quien asumió temporalmente la conducción de la institución ante las licencias de Mishel Mancheno, presidenta del Legislativo, y Esteban Torres, primer vicepresidente.

Sin embargo, Torres dirigirá la sesión prevista para este lunes, debido a que su periodo de licencia concluyó.

Lea más: Asamblea aprueba la licencia de Daniel Noboa para la campaña de las elecciones seccionales

El encuentro se desarrollará de manera virtual y contará con la participación de más de 70 legisladores suplentes. Sus respectivos titulares solicitaron permisos sin remuneración para participar en recorridos y actividades proselitistas relacionados con las elecciones seccionales.

Aunque el Parlamento atraviesa un periodo de receso, la Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla la posibilidad de celebrar sesiones extraordinarias.

El artículo 126 de esa normativa permite convocarlas por iniciativa de la Presidencia de la Asamblea, a solicitud de la mayoría de sus integrantes o por pedido del presidente de la República. La disposición también exige que la convocatoria se realice con al menos 24 horas de anticipación.

La licencia que aprobó la Asamblea para Daniel Noboa

El 10 de noviembre de 2026, durante la sesión del Pleno número 139, la Asamblea Nacional autorizó con 138 votos el permiso solicitado por Noboa para participar en actividades de apoyo a los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN).

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La resolución recibió el respaldo de las bancadas de ADN, Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y asambleístas independientes.

En aquella solicitud, el jefe de Estado explicó que utilizaría la licencia para apoyar a candidatos afines durante el periodo de campaña, conforme a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia electoral.

El permiso original contemplaba dos periodos: del 12 al 18 de noviembre y del 20 al 26 del mismo mes.

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Daniel Noboa pide volver temporalmente a la Presidencia; preguntas frecuentes

❓¿Por qué Daniel Noboa pidió cambiar su licencia antes de las elecciones? Daniel Noboa solicitó reincorporarse temporalmente a la Presidencia este lunes 23 de noviembre de 2026.

El mandatario planteó retomar sus funciones una vez que la Asamblea apruebe la resolución correspondiente y mantenerlas hasta las 23:59 de ese mismo día. ❓¿Cuándo volvería Daniel Noboa a usar su licencia? Según la solicitud enviada a la Asamblea, Noboa retomaría la licencia desde el martes 24 de noviembre.

El permiso se mantendría durante los días 24, 25 y 26 de noviembre, dentro del periodo de campaña electoral. ❓¿Cuándo sesionará la Asamblea para resolver el pedido de Daniel Noboa? El Pleno fue convocado a una sesión extraordinaria virtual para este lunes 23 de noviembre de 2026, a las 21:15.

La sesión se realizará durante el receso legislativo y deberá resolver la modificación planteada por el presidente. ❓¿Quién dirigirá la sesión extraordinaria de la Asamblea? La convocatoria fue firmada por Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea, quien asumió temporalmente la conducción de la institución.

Sin embargo, Esteban Torres dirigirá la sesión porque su periodo de licencia ya concluyó. ❓¿Qué licencia había aprobado originalmente la Asamblea para Daniel Noboa? El 10 de noviembre, la Asamblea autorizó con 138 votos una licencia para que Noboa participe en actividades de apoyo a candidatos de ADN.

El permiso original contemplaba dos periodos: del 12 al 18 de noviembre y del 20 al 26 de noviembre de 2026.

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