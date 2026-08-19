Daniel Noboa impulsa más exportaciones de Ecuador a China tras reunión con Li Qiang

El presidente Daniel Noboa se reunió este miércoles 19 de agosto de 2026, en horario de China, con el primer ministro del Consejo de Estado chino, Li Qiang. Durante el encuentro, las autoridades abordaron acciones para fortalecer la relación económica y comercial entre Ecuador y China.

La reunión puso el foco en ampliar las exportaciones ecuatorianas, atraer inversiones y fortalecer la cooperación tecnológica. Noboa también planteó avanzar hacia una implementación plena del acuerdo comercial entre ambos países, con el objetivo de generar empleo, captar capitales y aumentar la presencia de productos ecuatorianos en el mercado chino.

Ecuador busca ampliar su oferta exportable en China

El presidente Noboa destacó productos como el banano, camarón, cacao, café y flores entre los sectores con interés para ampliar su presencia en China. En el caso del camarón, las exportaciones ecuatorianas superan los 2 900 millones de dólares.

Ecuador planteó fortalecer la relación comercial en torno a la confianza, la estabilidad y la previsibilidad. También propuso profundizar la coordinación entre las autoridades sanitarias y aduaneras de los dos países.

Noboa y su equipo plantearon, además, acelerar la habilitación de nuevos productos ecuatorianos con potencial en el mercado chino. Entre ellos constan el aguacate, los arándanos, la piña y la carne de ave, junto con otros productos agroindustriales y pesqueros.

La propuesta ecuatoriana también incluye una agenda priorizada de protocolos sanitarios y fitosanitarios. Esta agenda tendría plazos concretos y un seguimiento de alto nivel para avanzar producto por producto y planta por planta.

Con esta estrategia, Ecuador busca ampliar su canasta exportadora, abrir nuevas oportunidades de empleo y aprovechar de forma más efectiva las preferencias contempladas en el Tratado de Libre Comercio (TLC).

El mandatario también propuso agilizar los procesos de habilitación, certificación, inspección y despacho de los productos ecuatorianos. El objetivo es convertir las preferencias arancelarias del TLC en un mayor acceso efectivo al mercado chino.

Para ello, Ecuador busca fortalecer mecanismos de cooperación que ya existen. Entre ellos están la digitalización de los certificados de origen, el reconocimiento mutuo de los programas de Operador Económico Autorizado y los protocolos sanitarios que ambos países han suscrito.

El presidente @DanielNoboaOk mantuvo una reunión con el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Qiang, para impulsar una agenda que transforme los acuerdos en oportunidades. La reunión permitió avanzar en acciones concretas para fortalecer la… pic.twitter.com/fLuRZoep0f — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 19, 2026

Inversiones y cooperación parlamentaria marcaron la agenda

Las oportunidades de inversión en Ecuador constituyeron otro de los ejes de la reunión entre Noboa y Li Qiang. Ambas autoridades señalaron la importancia de que la relación bilateral avance hacia una asociación económica basada en inversiones de largo plazo.

Esta cooperación se enfocaría en sectores considerados claves, como energía, infraestructura y vivienda, electromovilidad, energías renovables, minería responsable y agroindustria.

Después de su encuentro con Li Qiang, Noboa fue recibido por Zhao Leji, presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. Durante esta reunión, las autoridades hablaron sobre reafirmar la relación entre ambos países mediante la diplomacia parlamentaria.

También abordaron el intercambio de experiencias en técnica legislativa, desarrollo, innovación, seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional.

Como parte de su gira oficial, el presidente @DanielNoboaOk se reunió con Zhao Leji, presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, para fortalecer los lazos entre ambas naciones. Durante el encuentro abordaron mecanismos de cooperación, un marco… pic.twitter.com/yDt16Sj96q — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 19, 2026

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