Lavinia Valbonesi se refirió a la pérdida de su hijo Stefano Noboa

Lavinia Valbonesi, esposa de Daniel Noboa, se refirió a la pérdida de su hijo, Stefano Noboa Valvonesi, la noche de este lunes 17 de agosto de 2026.

La publicación de Lavinia Valbonesi sobre la pérdida de su hijo Stefano Noboa

En una publicación en su cuenta de X, Lavinia Valbonesi, esposa de Daniel Noboa, se refirió a la pérdida de su hijo, Stéfano Noboa Valvonesi, la noche de este lunes 17 de agosto de 2026.

“Nadie debería sentir el dolor que estoy sintiendo ni vivirlo de la manera en que me tocó vivirlo. Y mucho menos debería ver su dolor convertido en una discusión política”, señaló.

Valbonesi agregó: “Mi bebé no era una noticia, una postura, ni un argumento. Era mi hijo. Lo vi perfectamente formado, perfecto para mí, y lo amé desde mucho antes de poder tenerlo en mis brazos”

Por razones que solo Dios conoce, no pudo seguir con nosotros. Y espero que, al menos frente al dolor de una madre, podamos seguir siendo humanos.

Nadie debería sentir el dolor que estoy sintiendo ni vivirlo de la manera en que me tocó vivirlo. Y mucho menos debería ver su dolor convertido en una discusión política.



Mi bebé no era una noticia, una postura, ni un argumento. Era mi hijo. Lo vi perfectamente formado, perfecto… — Lavinia V. Noboa (@laviniavNoboa) August 17, 2026

Banderas a media asta

Diversas entidades públicas rinden homenaje y expresan su pesar tras confirmarse la partida del tercer hijo que esperaban el presidente de la República, Daniel Noboa, y la primera dama, Lavinia Valbonesi; así se lo informó en una nota periodística publicada en este Medio, este sábado 15 de agosto de 2026.

En señal de duelo oficial y respeto a la familia de Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi, se dispuso la colocación de banderas a media asta en Ecuador a lo largo de tres jornadas consecutivas en las principales sedes del poder estatal.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó el protocolo de luto que rige en el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de la República ubicada en el Centro Histórico de Quito.

La funcionaria informó que la primera dama requirió una intervención médica de urgencia debido a una complicación en su gestación, tras lo cual se confirmó la muerte de Stefano Noboa Valbonesi, disponiéndose el izamiento a media asta del pabellón patrio en la sede del Ejecutivo.

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