Daniel Noboa decreta suspensión de la jornada laboral en Loja este 20 de agosto

El presidente Daniel Noboa firmó desde China el Decreto Ejecutivo 475, con el que dispuso la suspensión de la jornada laboral en la provincia de Loja para el jueves 20 de agosto de 2026. La medida alcanza a los sectores público y privado y coincide con la llegada de la imagen de la Virgen de El Cisne a la ciudad.

La decisión responde a la Romería de la Virgen de El Cisne, una de las principales manifestaciones de fe católica de Ecuador. La peregrinación comenzó este lunes 17 de agosto y se extenderá durante tres días. El 20 de agosto, los fieles recibirán a la imagen de ‘La Churonita’ en la Puerta de la Ciudad de Loja.

¿Por qué se suspende la jornada laboral en Loja?

El Decreto Ejecutivo 475 señala que la suspensión permitirá una mayor participación ciudadana en la Romería de la Virgen de El Cisne. También facilitará el desplazamiento de los peregrinos y ayudará a mantener una movilidad segura y ordenada durante la jornada.

La medida también busca fortalecer la coordinación de los dispositivos de seguridad y contribuir a la conservación de las tradiciones y la identidad cultural de Loja.

El Gobierno estableció que los trabajadores recuperarán las horas correspondientes a la jornada suspendida. En el sector público, los empleados deberán trabajar una hora adicional durante los días laborables siguientes hasta completar el tiempo pendiente.

Los trabajadores del sector privado podrán acogerse al mismo mecanismo de recuperación que establece el decreto.

La disposición también garantiza la continuidad de los servicios públicos esenciales durante el jueves 20 de agosto. Entre ellos constan el agua potable, la energía eléctrica, la salud y los servicios de bomberos.

La medida incluye además a los terminales aéreos y fluviales y a los servicios bancarios. Las máximas autoridades de las instituciones públicas deberán disponer el personal mínimo necesario para mantener estos servicios y atender las necesidades de la ciudadanía.

El Decreto Ejecutivo 475 encarga la ejecución de la medida al Ministerio del Trabajo y Desarrollo Humano, al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y al Ministerio de Gobierno. Estas entidades deberán coordinar las acciones con las instituciones correspondientes.

La peregrinación de la ‘Churonita’ hacia Loja

Cada año, el 17 de agosto, la imagen de la Virgen del Cisne sale de la parroquia San Pedro de la Bendita y comienza su recorrido hacia Loja. La imagen permanece en la ciudad hasta el 1 de noviembre.

Los fieles conocen a la Virgen como ‘La Churonita’ por sus largos rizos. Sus devotos se preparan durante semanas para acompañarla y rendirle homenaje. La Virgen del Cisne es una de las advocaciones marianas más conocidas y veneradas de Ecuador, especialmente durante agosto.

La peregrinación reúne a ciudadanos de distintas provincias del país y también a personas que llegan desde el extranjero. La devoción se refleja en las largas caminatas, las celebraciones religiosas y las actividades que acompañan el recorrido.

Durante la llegada de la imagen, la Catedral de Loja recibe cada año a una gran cantidad de católicos. La afluencia de fieles también transforma la plaza central de la ciudad en un espacio de encuentro religioso al aire libre.

Milton Pintado, un prioste cuencano, espera cada 15 de agosto para venerar a la Virgen. Para esta celebración se prepara con anticipación. Este año pidió a las hermanas redentoras que elaboraran 12 000 hostias para distribuirlas entre los fieles del Cisne.

La hermana Priscilla Macas y su ayudante, Ana Heras, participan en esta labor. Ambas realizan la preparación de las hostias desde hace más de ocho años. Según el texto, desarrollan esta tarea “con alegría y devoción”.

La suspensión laboral del 20 de agosto coincide así con uno de los momentos centrales de la Romería de la Virgen de El Cisne: la recepción de la imagen en la Puerta de la Ciudad de Loja. El decreto busca facilitar la participación de los ciudadanos y organizar la movilidad y la seguridad durante esta manifestación religiosa y cultural.

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