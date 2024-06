Este jueves 20 de junio de 2024, Valentina Centeno, coordinadora de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), acusó a la Asamblea Nacional de intentar declarar incapacitado al presidente de la República, Daniel Noboa.

Según Centeno, la bancada de la Revolución Ciudadana propuso un cambio en el orden del día para que el pleno debata las recientes declaraciones de Noboa en una entrevista con la revista estadounidense The New Yorker. Centeno explicó que el reportaje abordaba los riesgos que enfrenta Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo.

Daniel Noboa, según la legisladora, habló de las medidas adoptadas para combatir el crimen organizado y cómo estas acciones han afectado su vida personal.

Sin embargo, lamentó que “la vieja política y la troncha” en la Asamblea Nacional busquen desviar la discusión hacia una supuesta inhabilidad mental del presidente.

“Quieren declararlo loco aquí en el pleno de la Asamblea; quieren repetir las prácticas del viejo Congreso. No nos sorprendería también que empiecen a volar ceniceros en este pleno de la Asamblea”, afirmó Centeno.

Agregó que lo verdaderamente demencial es que los legisladores voten junto a sus enemigos ideológicos, mientras sus líderes están involucrados en casos de corrupción y encarcelados en La Roca.

Valentina Centeno hizo un llamado a la juventud

La legisladora criticó la intención de algunos miembros de la Asamblea de desviar el enfoque de los problemas reales del país hacia la “farandulería, el chisme y la politiquería“. Centeno argumentó que la discusión debería centrarse en la lucha contra la corrupción y el narcoterrorismo, en lugar de intentar desestabilizar al gobierno.

Declarar inhabilidad mental del presidente… Lo más bajo que han caído.

Así es como vuelve el viejo Ecuador. pic.twitter.com/U9lz2noOXJ — Valentina Centeno (@ValenCenteno) June 20, 2024

Haciendo un llamado a la juventud, Centeno instó a no dejarse engañar por esta política. “Creo que todos los jóvenes van a estar conmigo en que solo los locos que realmente creen que pueden cambiar el mundo son quienes lo consiguen”, afirmó.

Y añadió que, si luchar contra la corrupción y mejorar las oportunidades para los ecuatorianos, significa ser tildado de loco. Y finalizó diciendo: “todos nosotros nos declararemos locos y lo haremos con firmeza, porque eso es lo que necesita nuestro país: un cambio real“.

Hasta el momento, la Asamblea solo aprobó resolución sobre declaraciones de Daniel Noboa en The New Yorker. Sin embargo, hasta que no termine la sesión, los asambleístas podrían presentar alguna moción.