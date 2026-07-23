Correístas pueden buscar otras filas tras suspensión de Amigo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró el procedimiento técnico para que los precandidatos del correísmo, originalmente inscritos por el movimiento Amigo, puedan postular por otras organizaciones políticas en los comicios del 29 de noviembre.

Diálogo electoral en el CNE

El CNE instaló este 23 de julio de 2026 un consejo consultivo nacional en Quito. Allí, representantes de 10 partidos y movimientos políticos intercambiaron criterios sobre la organización de las elecciones seccionales.

La jornada, liderada por el presidente del organismo, José Cabrera, y los consejeros Enrique Pita y Elena Nájera, se enfocó en aclarar dudas técnicas sobre el proceso de inscripción de candidaturas, que se desarrollará entre el 2 y el 17 de agosto.

El encuentro sirvió como un espacio para fortalecer la confianza en las etapas electorales y atender las inquietudes de los actores políticos frente a los recientes fallos judiciales que han suspendido a organizaciones como la Revolución Ciudadana (RC) y el movimiento Amigo.

La ruta para la migración de candidaturas

Durante la sesión, la consejera Elena Nájera solicitó al director nacional de Organizaciones Políticas, Juan Carlos González, que explicara la situación de los precandidatos que ya habían cumplido con procesos de democracia interna bajo el sello del movimiento Amigo.

Esta organización fue suspendida el 17 de julio por disposición del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El funcionario del CNE aclaró que existe un mecanismo para que estos aspirantes, incluyendo figuras como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, no queden fuera de la contienda.

El procedimiento consiste en “eliminar” del sistema informático los formularios de registro de precandidaturas electas en la etapa primaria. Una vez que el movimiento suspendido realice esta acción, el vínculo entre el precandidato y la organización se rompe, dejando al aspirante “desbloqueado” para ser inscrito por una nueva agrupación política.

Posturas de las organizaciones políticas

La incertidumbre provocada por la suspensión de la RC y el movimiento Amigo ha generado un periodo de diálogos intensos en el espectro político.

Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), confirmó que su organización mantiene conversaciones profundas con dirigentes de la Revolución Ciudadana en al menos ocho provincias.

No obstante, aclaró que cualquier alianza debe ser aprobada por los órganos internos del partido.

En contraste, otras fuerzas políticas marcaron distancia. Gustavo Larrea, director del movimiento Futuro, descartó cualquier acercamiento con el correísmo: “Nosotros tenemos nuestros candidatos y no compartimos su línea política. Estamos comprometidos con la democracia y no con proyectos autoritarios”, manifestó.

Seguridad y transparencia del proceso

En el marco del consejo consultivo, los consejeros del CNE defendieron la autonomía institucional frente a cuestionamientos externos. El consejero Enrique Pita hizo un llamado a los representantes políticos a realizar un control electoral riguroso y a observar el funcionamiento del sistema de conteo de votos para verificar la transparencia del proceso.

El organismo recalcó que, hasta la fecha, no ha iniciado ningún examen de cancelación de personería jurídica contra organizaciones políticas por cuenta propia. Se limitan a dar cumplimiento a las sentencias emitidas por el TCE, en estricto apego al Código Orgánico Integral Penal.