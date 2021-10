Conaie ratifica movilizaciones que iniciarán a las 00:00

Unidad de Noticias

Desde las 00:00 del martes 26 de octubre del 2021, los grupos sociales comenzarán a tomar acciones en diferentes sectores del Ecuador como parte de la jornada nacional progresiva de resistencia y movilización.

Así lo indicaron los dirigentes de las organizaciones Conaie, Fenocin, FUT y Feine, que convocaron a una rueda de prensa en la sede de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), ubicada en el centro de Quito.

“Abrazamos esta unidad en la lucha, a partir de los problemas que vive nuestra gente”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Con base en el artículo 98 de la Constitución de la República, el dirigente indicó que las organizaciones se declaran en resistencia ante las políticas neoliberales implementadas por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso como el incremento del precio de los combustibles.

La jornada de manifestaciones fue convocada para el martes, pero si la gente y dirigentes en territorio deciden mantenerla por más días continuarán en resistencia. Iza dijo que no solo que deben suspender sino congelar el precio de los combustibles en USD 1,50 el diesel y en USD 2 máximo el galón de gasolina para pasar a la focalización. Caso contrario sería engañar al pueblo ecuatoriano.

Mencionó que el objetivo es que la deteriorada economía del Ecuador se recupere y pueda dar tranquilidad; porque al momento los precios de primera necesidad se incrementaron, especialmente los industrializados, cuando el precio de los productos agrícolas está por los suelos.

Solicitó al Gobierno se respete la justicia indígena. “Hemos declarado el estado de excepción en nuestro territorio, no permitiremos el ingreso de delincuentes a nuestro territorio o se aplicara el debido proceso de la justicia indígena. Que no se confunda la presencia de militares en nuestros territorios. No queremos que eso genere violencia, porque en muchas ocasiones han utilizado el estado de excepción para instalar la violencia a los manifestantes”.

Mencionó que de manera inmediata se puede trabajar en las mesas técnicas, pero lógicamente: “Si vamos a pasar como política de país al subsidio de manera general a subsidio de manera focalizada se trabaje cuáles sectores y no por lo que diga el Gobierno Nacional beneficiando a un solo sector únicamente”.

Indicó que todos sostienen la economía del país como el transporte pesado, público, taxistas, pesca artesanal, barcos, maquinaria agrícola, transporte comunitario, canoas en la amazonía. Afirmó que no le parece responsable que en lugar de resolver estos temas se pongan otros criterios frente a la realidad política.

En un segundo punto, Iza aseguró que no quiere que el sistema financiero les regale un solo centavo, pero están en la obligación de exigir que se revise por lo menos en un año los créditos impagos. “No es lógico que las notificaciones, gastos judiciales e intereses de mora dupliquen los créditos establecidos”.

También se refirió al bajo precio de los productos que no cubren los gastos de producción y afectan a los agricultores. En el sector minero y petrolero contó que: “aquí hay territorios, hay derechos en la Constitución que las autoridades del Ejecutivo y Legislativo están obligados a garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada”.

Mencionó que respalda al sector de los trabajadores porque no está de acuerdo con la precarización laboral. Este es un tema de interés en el campo y en la ciudad, y todos quienes generan riqueza en el país y no se puede permitir aplicar este mecanismo.

¿División en la Conaie?

Iza descartó que haya división a la interna de la Conaie, lo cual fue ratificado por el Consejo Ampliado de ese gremio. Hizo un llamado a los dirigentes para trabajar de forma conjunta con base en las decisiones de las bases. “No se reconoce el supuesto acuerdo sobre el congelamiento de los combustibles, puesto que se trata de un incremento”.

Acotó que se abrirá un proceso sancionatorio para quienes generaron indisciplina y no respetaron procesos organizativos. Inicialmente se aplicará la justicia indígena y luego seguirán otras resoluciones que todavía no se han definido.

No agresiones a las ciudades

Iza aseveró que durante las manifestaciones no habrá agresión a ninguna ciudad y peor a la ‘Carita de Dios’. A su juicio, lo que hizo la población ecuatoriana en el 2019 y en todas las luchas anteriores fue defender de la violencia que instalaron los gobiernos de turno. “Ya basta, debemos ser ecuatorianos responsables.

Se pretende posesionar tesis que no existen, buscan cucos y fantasmas que no existen que el triunvirato de la desestabilización, que quieren ir en contra de la democracia, de institucionalidad. El pueblo del Ecuador está preocupado por el tema económico no estamos con tiempo para pensar en cucos y fantasmas que el Presidente de la República está instalando. Nadie va en contra ni de la democracia ni de la institucionalidad. Necesitamos resolver el tema económico”.

Cuestionó al Gobierno por afirmar que Iza es parte del triunvirato de la desestabilización. “Se trata de posicionar tesis, cucos y fantasmas que no existen y que quieren ir en contra de la democracia”. Enfatizó que nadie está en contra de la institucionalidad, pues su objetivo es resolver la problemática económica que afecta a la población.