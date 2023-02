Guillermo Lasso será operado en la Clínica Kennedy de Samborondón, luego de sufrir una fractura de peroné. Foto: Flickr Presidencia

El exministro de Gobierno Francisco Jiménez acudió a la Clínica Kennedy, en Samborondón, donde fue internado el Jefe de Estado de Ecuador para una operación. El exfuncionario visitó al Primer Mandatario y habló de cómo se fracturó el presidente Guillermo Lasso este viernes 17 de febrero de 2023.

"Entiendo que fue en su casa. Seguramente él dará más detalles. Fue en su casa, trasladándose en una mala pisada y tuvo ese inconveniente. Es algo que se va a solucionar en el transcurso de la jornada. Se le estará practicando lo que corresponda y seguramente lo tendremos muy activo ya en las próximas horas", aseguró Jiménez al salir de la casa de salud privada.

La Secretaría General de Comunicación confirmó este viernes que el Primer Mandatario sufrió una caída y se fracturó el peroné. Debido a la gravedad del cuadro, el Presidente Lasso será operado.

El Gobernante tenía previsto cumplir actividades en Manabí este viernes. Sin embargo, se anunciaron cambios en la agenda, antes de que se iniciaran los eventos con el Jefe de Estado. "Las actividades en Manabí siguen su curso normal, pero sin presencia del Presidente".

Minutos después, el Presidente escribió en un mensaje: "Se me rompió el peroné izquierdo. Hoy en la mañana me caí y se me rompió el peroné izquierdo. Me van a operar en la Clínica Kennedy de Samborondón. Debí suspender agenda de hoy".

¿Cómo se encuentra el Presidente?

La Secom señaló que "la fractura del peroné izquierdo requiere que sea intervenido inmediatamente" y añadió que al referirse a sus próximas actividades, el Presidente "comentó con muy buen ánimo que se retomarían tan pronto sea posible".

Algo similar expresó Jiménez sobre la reacción de Lasso ante el incidente. "Está tranquilo, son cosas que suceden. Hay que tomarlas con buena predisposición y él siempre ha sido una persona muy optimista".

Militares resguardaron la Clínica Kennedy, después de que Guillermo Lasso fuera hospitalizado por una fractura. Foto: Mario Naranjo / EL COMERCIO

El exfuncionario de Lasso fue consultado sobre su relación con el Primer Mandatario, después de su abrupta salida del Gabinete ministerial ante los resultados adversos de la consulta popular. "La gente especula mucho sobre las cosas, pero él y yo, por encima de todo, somos buenos amigos. Frente a estas circunstancias estoy primero por el amigo y también con la preocupación por el Presidente", manifestó el excolaborador de Gobierno.

