Guillermo Lasso será operado debido a una fractura

El presidente Guillermo Lasso será operado en Samborondón, debido a una fractura. Foto: Flickr Presidencia

Redacción Elcomercio.com

La Secretaría General de Comunicación confirmó este viernes 17 de febrero de 2023 que el Primer Mandatario sufrió una caída y se fracturó el peroné. Debido a la gravedad del cuadro, el presidente Guillermo Lasso será operado.

El Presidente tenía previsto cumplir actividades en Manabí este viernes, según la agenda que difundió la Secretaría la noche el jueves 16 de febrero.

Sin embargo, minutos antes de que se iniciaran los eventos con el Jefe de Estado, a las 10:18, se anunció que "las actividades en Manabí siguen su curso normal, pero sin presencia" del Gobernante.

Minutos después, el Presidente escribió en un mensaje "se me rompió el peroné izquierdo. Hoy en la mañana me caí y se me rompió el peroné izquierdo. Me van a operar en la clínica Kennedy de Samborondon. Debí suspender agenda de hoy".

Luego, la Secretaría emitió un comunicado sobre el estado de salud del Primer Mandatario: "Esta mañana, el presidente Guillermo Lasso Mendoza tuvo una caída que le ocasionó la fractura del peroné".

La Cartera de Estado añadió: "La fractura del peroné izquierdo requiere que sea intervenido inmediatamente. Al momento se han suspendido las visitas a territorio y la agenda del Presidente; quien comentó con muy buen ánimo que se retomarían tan pronto sea posible".

Actividades del Presidente, suspendidas

Lasso tenía previsto entregar a las 10:30 de este viernes, créditos 1 x 30 para el sector pesquero en el Mercado de Mayorista de Marisco en Manta. Luego, debía inaugurar el Instituto Técnico Luis Arboleda y en la tarde se planificó su asistencia a un teatro del barrio en el Centro de atención ciudadana de Portoviejo.

En el mismo lugar, el Primer Mandatario iba a reunirse este viernes con otros funcionarios en el Comité intersectorial para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil.

Hasta las 11:37 la Secretaría de Comunicación no informaba sobre las causas de la caída del Jefe de Estado ni la fecha.

Durante la tercera semana de febrero, el Presidente ha mantenido actividades en provincias de la Costa. El miércoles participó en un operativo de seguridad en Guayaquil y el jueves entregó fondos para obras en Los Ríos.

