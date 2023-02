Henry Cucalón apela a la 'racionalidad' de la Asamblea

Henry Cucalón, ministro de Gobierno, en entrevista con este Diario. Foto: Javier Flores/EL COMERCIO

Roger Vélez. Redactor (I)

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, llamó a la Asamblea Nacional a buscar convergencias por la estabilidad del país. Después de una semana de asumir el cargo, reconoció que la situación es compleja y dijo que “solo la irracionalidad” podría llevar al Parlamento a buscar enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso.

Cucalón, exlegislador socialcristiano, marcó diferencias entre el proceso que él impulsó hace cuatro años para buscar la censura y destitución del entonces exvicepresidente de la República, Jorge Glas, quien fue condenado por la trama de corrupción de Odebrecht, y la situación que enfrenta el presidente, Guillermo Lasso.

En diálogo con EL COMERCIO, el Ministro de Gobierno argumentó que los audios y versiones que son investigados por la Comisión del denominado caso Encuentro, controlada por el correísmo, el PSC y sus aliados, no reflejan vínculos del Primer Mandatario ni con una trama de corrupción en empresas públicas ni redes del narcotráfico.

Cucalón descalificó al exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque, y al empresario Rubén Chérrez. Sobre Danilo Carrera, cuñado del Presidente, aseguró que lo conoce como expresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano y jugador de tenis.

En esta situación, mencionó que ha instruido al Gabinete Ministerial para que se involucre en la política, al tiempo que realiza una evaluación de los gobernadores.

¿Cómo han sido sus primeros días en el cargo?

Una semana intensa. Una semana en que la vorágine política, hasta cierto punto, ha tratado de detener el avance de la labor del Gobierno.

¿Por qué decidió aceptar este cargo?

Porque es una nueva etapa. Una etapa que requiere convergencias.

¿Cómo tomó el comunicado del PSC, ratificando que no dialogará con el Gobierno, tras su designación?

No me sorprende. Lo preveía, ojalá que podamos solventar la parte personal, así se lo dije al abogado Jaime Nebot en su momento cuando le comuniqué que había aceptado la propuesta del Presidente Lasso.

¿Todavía no hay condiciones para el diálogo con las organizaciones políticas?

Comprendo cual más que ahorita es una situación difícil, es compleja. La labor de una Asamblea es fiscalizar y controlar al Ejecutivo, hacer contrapeso, jamás yo podría estar en contra, yo lo he hecho. Pero uno va denotando allí que hay otros afanes inclusive de forzar unas causales de enjuiciamiento político, eso puede ser que complique las relaciones.

Sin embargo, yo considero que pese a las diferencias que hay, pese a la desconfianza que pueda existir, pese a los cálculos electorales de algunas personas hay ciertos temas en que si nos pueden ayudar a converger, solo que yo denomino las causas y así voy a aterrizando el acuerdo. ¿Cuál es el que yo considero que se debe aplicar? La seguridad ciudadana.

¿Ha conversado con el presidente de la Asamblea?

He pedido. En los próximos días quiero reunirme con él como autoridad de la Asamblea, quiero irle a visitar, a coordinar ciertas cosas básicas. Creo que en pocas cosas que sí nos vamos a poner de acuerdo, teniendo como eje fundamental y estructural, el tema de la seguridad ciudadana.

¿Y con las bancadas?

Me he reunido ya con algunos diputados de forma individual y lo voy a hacer, efectivamente, con las bancadas. Más allá que veo que algunos no quieren y le tienen miedo a la foto, pero conozco la mecánica de la dinámica parlamentaria.

Hay preocupación de inversionistas y calificadoras de riesgo de que Lasso no terminará el mandato. ¿Qué les responde?

Que ahora es cuando más confianza deben tener en el Ecuador, y sí puedo comprender que malas noticias o afanes desestabilizadores, inconfensables en algunos casos, terminan no generándole daño al presidente Lasso, sino al país.

¿El Ejecutivo está contemplando la muerte cruzada?

El Presidente ha dicho, en reiteradas ocasiones, esa es una figura que está prevista en la Constitución de la República.

Organizaciones indígenas estarían preparando la toma de Quito en caso de que el gobierno active la muerte cruzada, ¿Qué harán?

Entra en el mundo de las especulaciones. Ojalá que no sea así, y le voy a hacer una reflexión: la protesta está garantizada, no lo digo yo, lo establece la Constitución y el sentido común. Grandes transformaciones en la historia de la humanidad y del Ecuador se han dado a través de la protesta, lo que creo que no cabe son estas figuras de levantamiento, que casi siempre conllevan otros factores, de violencia, de relajo, creo yo que en estos momentos lo que más necesita el país, es que se abra un debate entre quienes tienen una forma de ver a la autocracia, o a la democracia, o a quienes quieren promover algún tipo de anarquía.

¿Se pueden basar en audios y otros elementos los asambleístas para invocar el juicio político?

Jurídicamente, constitucionalmente, políticamente, ninguno. Solo la irracionalidad.

La Comisión del denominado caso Encuentro comenzó con una denuncia periodística. De esa investigación se deduce la intervención nefasta, que debe ser penada por la ley de ese delincuente denominado Luque, me parece bien. Ahora, a partir de la narrativa y del relato armado el día lunes, en que quieren poner un poco más al Presidente de la República en calidad de socio del narcotráfico, lo cual yo rechazo. Misteriosamente desde el día lunes la Asamblea habla de una destitución por ese tipo de cuestiones, hablan de atentado contra la seguridad del Estado.

Le digo claramente: ni aún basándose en ese documento, reservado, aunque ahora lo conoce todo el Ecuador, archivado, no vigente por la misma Fiscalía y las autoridades competentes del momento. Ni aún en ese informe, ni aún en esas transcripciones, ni aún en esos audios hay ningún vínculo con el Presidente de la República. Son personas que pueden ser o no procesadas, ojalá, que conversan, suponen, ofrecen, nada con el Presidente de la República.

La Fiscalía ha anunciado que podría reabrir la investigación por supuesto narcotráfico contra Chérrez, ¿qué opinión tiene?

Que con la independencia de las funciones del Estado, la fiscalía haga lo que tiene que hacer.

¿Qué rol va a jugar el Ministerio de Gobierno?

Mi rol como Ministro de Gobierno es fomentar la transparencia en las labores del Gobierno, el apego a la ley y la defensa de la democracia.

Sobre hechos ciertos, que esa es mi obligación, no hay absolutamente ningún documento, prueba, vínculo con el señor Presidente de la República. Así que no hay absolutamente nada que esconder.

De acuerdo con registros del CNE, entre los principales aportantes a la campaña presidencial de Lasso estuvo Danilo Carrera, su cuñado, a quien se lo vincula con las personas señaladas…

Se lo comenta. Y el mismo presidente de la República en su declaración ha sido bastante claro en hablar de su familiar político, que no es funcionario público, que no ha interferido jamás en asuntos de administración pública, del error que ha cometido en conversar con personas, en mi criterio, de baja calaña.

El señor Danilo Carrera, en el informe aparece como donante, todo el mundo sabe el patrimonio no de ahora, sino de toda la vida.

¿Hasta que punto el Gobierno le va a defender a Danilo Carrera?

Es un tema conceptual. Al Gobierno no le corresponde defender a Danilo Carrera, no es competencia del Gobierno, el Gobierno debe defender la integridad del Presidente de la República. El señor Carrera es un ciudadano, no es parte de la administración pública.

¿Cómo lo conoce a Carrera?

Al señor Carrera lo he conocido, no por ningún parentezco con nadie, sino porque por muchos años ha sido presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano y hasta muy avanzada edad lo he visto siempre jugando tenis.

¿Qué sabe de Rubén Chérrez?

Yo la primera vez que escuché el nombre de este sátrapa Chérrez, yo trabajaba en la Procuraduría General del Estado, del año 98 al 2002, y se le incautaron unos vehículos porque tuvo un juicio por narcotráfico.

¿Confían en que la Fiscalía pueda llevar una investigación objetiva?

En aras de la institucionalidad a la cual siempre hay que fortalecer y no debilitar, ojalá que así sea. Necesitamos una Fiscalía fuerte, que persiga al crimen organizado. En todas partes del mundo los fiscales de distrito, los fiscales del Estado, se hacen famosos por meter al crimen organizado tras las rejas, inclusive de allí nacen muchas carreras políticas.

¿Y ve usted esos afanes de la fiscal Diana Salazar?

Ojalá, una mujer con mucha entereza, una mujer inteligente. Ojalá que así sea.

Situación del Gabinete de Gobierno

¿Ya se evaluó al Gabinete Ministerial?

Eso le compete al Presidente de la República. Pero yo actúo como siempre, como un coordinador. Tuve mi primera sesión de Gabinete de seguridad el día lunes, mi primer gabinete ampliado también. Les di un mensaje claro: ¿por qué estamos aquí?¿por qué el servicio público?¿por qué tenemos que defender la acción del Gobierno?¿Por qué tenemos que volvernos a encontrar con la gente? Les dije: señores ministros, todos ustedes son secretarios de Estado políticos, divididos por ramas, por especialidades, pero son puestos confianza. Nosotros no podemos estar ajenos a la realidad nacional.

¿Considera que los ministros reúnen el perfil que se requiere en estos momentos?

Hacen muy buen trabajo, los conozco a muchos de ellos, fueron mis compañeros en el Congreso, Esteban Bernal, Patricio Donoso, Sebastián Palacios. Se va a incorporar estos días el señor secretario general de la Administración Pública, el señor Sebastián Corral, creo que eso le va dar mucho dinamismo. Creo que le va a dar un nuevo giro.

¿Qué rol van a jugar las gobernaciones?

Tienen que ser un puntal de la labor del Gobierno con la cercanía con la gente. Hay que mejorar mucho de aquello y eso va a ser parte de la evaluación.

Acuerdos con organizaciones indígenas

¿Cómo ve el futuro del diálogo con las organizaciones indígenas?

Lo veo con optimismo. He pedido un informe, lo tengo que estudiar. Yo soy un férreo adversario del simplismo: todo está bien o todo está mal. Son 218. Entre otros, tengo 48 acuerdos cumplidos, 153 que van a en cumplimiento, porque tienen una lógica, esto no es de hacer así (chasquido de dedos), algunos acuerdos con retrasos, hay poquísimos acuerdos con problemas y hay otros acuerdos que tienen un retraso porque para su debida ejecución necesitan otros niveles de participación. No es tan fatalista como lo quieren pintar algunos.

Expectativas

¿Cree que el barco podrá reflotar de este crisis que vivimos?

Mezcla las dos cosas: optimismo más pragmatismo es igual a realismo, eso es lo que Cucalón practica, realismo.

¿Y logrará reflotar?

Bueno, para eso vengo acá. Yo no me puedo acobardar ante las situaciones. Trataré de llevar el barco a puerto, y fundamentalmente, defender los valores democráticos.

