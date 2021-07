La Comisión Anticorrupción exige sanción para asambleísta de Pachakutik

Roger Vélez Redactor (I)

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) exigió que la Asamblea aplique una sanción en contra de Rosa Cerda, asambleísta de Pachakutik, por unas expresiones en las que arenga a que “roben bien” a sus simpatizantes.

En un comunicado emitido este lunes 19 de julio de 2021, este organismo de la sociedad civil se pronunció sobre un video en el que se oye a la legisladora por la provincia de Napo aconsejar a los suyos: “Si roben, roben bien. Justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”, entre ovaciones de sus seguidores.

Ante las declaraciones personales de la asambleísta Rosa Cerda, @PKnacional18 rechaza éstas expresiones que no representan la posición del Movimiento. Ratificamos nuestro compromiso de lucha contra la #corrupción en cualquier espacio. @teleamazonasec @GuadalupeLlori @Ecuavisa pic.twitter.com/SofUQM3YFc — PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) July 19, 2021

“Frente a esta circunstancia, la CNA exige a la Asamblea Nacional que asuma, con responsabilidad y a la brevedad, la sanción pertinente a quien efectuó tal aseveración”, señaló.

Agregó que Cerda “ha pronunciado una alocución atentatoria al comportamiento ético que deben tener los miembros de la Asamblea Nacional”.

"Si roban, roben bien"

Que buenos consejos de los asambleístas de Pachakutik pic.twitter.com/btMYM2hNFA — Kleiner Zambrano (@KleinerZambrano) July 19, 2021

“La referida asambleísta emitió la siguiente idea: que se puede robar, y que lo importante es la justificación del atraco a fin de no ser sancionados por la justicia (…). No es posible que se sigan evidenciando conductas que afectan no solo a la Función Legislativa, sino que hieren la conciencia nacional. La lucha anticorrupción -que no es para el discurso o el mediatismo -debe ser implacable-”, puntualizó.

El coordinador del bloque, Rafael Lucero, convocó a Cerda para que esta tarde presente su versión. Hasta el momento, Cerda no se ha referido públicamente sobre el alcance de sus declaraciones. Ella es integrante de la Comisión de Salud de la Asamblea.