CNE prepara 2 500 recintos de contingencia ante posible afectación por El Niño

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) prepara 2 500 recintos electorales de contingencia para las elecciones seccionales del domingo 29 de noviembre de 2026. La medida busca garantizar alternativas para la votación ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y otras afectaciones vinculadas con el fenómeno de El Niño.

El presidente del CNE, José Cabrera Zurita, informó el 15 de octubre que la planificación contempla 4 399 recintos electorales oficiales en todo Ecuador. A esta cifra se suman los espacios alternativos, que podrían recibir a los electores si las condiciones climáticas impiden el uso de los establecimientos previstos inicialmente.

CNE identifica 368 recintos electorales con riesgo climático

Los análisis preliminares del organismo electoral identificaron 368 recintos con posibles afectaciones por el fenómeno climático. De ese total, 257 enfrentan riesgo de inundaciones, principalmente en la región Costa, mientras que otros 111 presentan alertas por posibles deslizamientos de tierra, sobre todo en provincias atravesadas por la cordillera de los Andes.

Ante este escenario, el CNE coordina acciones con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El organismo remitirá a estas entidades el listado de los recintos de contingencia para facilitar la respuesta ante posibles emergencias.

La planificación busca reducir las dificultades para que los ciudadanos acudan a votar y permitir una reacción oportuna si las lluvias afectan las instalaciones electorales o las vías de acceso.

CNE mantiene vigilancia por el Niño

Cabrera explicó que el organismo electoral mantiene un seguimiento de las condiciones climáticas junto con 21 instituciones estatales que integran las mesas de seguridad. Este trabajo permite evaluar los posibles riesgos y ajustar las medidas preventivas antes de la jornada electoral.

El escenario climático podría cambiar incluso durante los días previos a los comicios. Por esa razón, las autoridades mantienen la evaluación de los recintos y de las condiciones que podrían dificultar el acceso de los votantes.

La existencia de espacios alternativos permitirá al CNE contar con opciones ante problemas puntuales, aunque la habilitación de cada recinto dependerá de las condiciones que presente cada zona.

CNE descarta un aplazamiento de las elecciones seccionales

El presidente del organismo aclaró que el CNE no prevé aplazar las elecciones seccionales en todo el país ni modificar la fecha del 29 de noviembre de 2026.

Sin embargo, si una emergencia impide la votación en un recinto específico, el Pleno del CNE deberá evaluar el caso y decidir si corresponde suspender el sufragio en ese lugar y establecer otra fecha para esa votación.

Cabrera señaló que esta posibilidad se aplicaría únicamente ante situaciones puntuales de fuerza mayor. Por tanto, la planificación actual mantiene la fecha de los comicios y contempla alternativas para responder a los riesgos climáticos.

Recintos de contingencia buscan proteger la jornada electoral

La preparación de estos espacios forma parte de las acciones preventivas del CNE ante posibles efectos de El Niño. La coordinación con las autoridades nacionales y locales busca reducir las dificultades logísticas y facilitar el acceso de los electores.

Con 2 500 recintos alternativos previstos y un seguimiento permanente de las alertas, el organismo electoral busca responder a eventuales emergencias sin alterar el calendario nacional de las elecciones seccionales.

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