CNE inicia periodo electoral en el cantón Borbón y la parroquia Miss Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este martes 28 de julio de 2026 el período electoral para el nuevo cantón Borbón, ubicado en Esmeraldas, y la parroquia Miss Ecuador, que pertenece al cantón Shushufindi, en Sucumbíos. El organismo informó la fecha de las elecciones seccionales en estas jurisdicciones.

Aprobación del periodo electoral para el cantón Borbón en Esmeraldas y la parroquia Miss Ecuador en Sucumbíos

Durante una sesión del Pleno del CNE, se aprobó el inicio del periodo electoral y la declaratoria de los procesos para elegir al alcalde y concejales del cantón Borbón. Además, se designaron los vocales de la Junta Parroquial Rural Miss Ecuador, perteneciente al cantón Shushufindi.

Calendario electoral establecido

La resolución adoptada por el organismo electoral también incluyó la aprobación del calendario electoral, las directrices, el plan operativo, la matriz presupuestaria y las instrucciones que regirán estos comicios locales en Borbón y Miss Ecuador.

Fechas clave del proceso electoral

La convocatoria oficial a elecciones será publicada el 16 de noviembre de 2026 .

. El proceso de votación se llevará a cabo el domingo 21 de marzo de 2027 .

. Las autoridades electas asumirán sus funciones el 14 de mayo de 2027.

Detalles sobre las elecciones

Los procesos electorales se realizarán en el cantón Borbón, donde se escogerá al alcalde y concejales. Asimismo, en la parroquia rural Miss Ecuador se designarán a los integrantes de la Junta Parroquial.

Con la aprobación de estos instrumentos, el CNE pone en marcha la planificación y organización de ambas jornadas electorales. Estas se desarrollarán conforme a las disposiciones establecidas para los procesos seccionales extraordinarios de carácter local.

Creación del cantón Borbón, Esmeraldas

El cantón Borbón, en Esmeraldas, fue creado en consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

Se convirtió en el octavo cantón de la provincia de Esmeraldas y el número 223 del Ecuador, tras la aprobación de la Ley en la Asamblea y la publicación en el Registro Oficial el 10 de julio, como lo informó El COMERCIO.

Creación de la parroquia Miss Ecuador, Sushufindi, Sucumbíos

El Concejo Municipal de Shushufindi, en Sucumbíos, aprobó la ordenanza de creación de su novena parroquia rural con el nombre de Miss Ecuador, el pasado 26 de julio.

Elecciones en el cantón Borbón y la parroquia Sushufindi; preguntas frecuentes

❓¿Cuándo serán las elecciones en el cantón Borbón y la parroquia Miss Ecuador?

Las elecciones se realizarán el domingo 21 de marzo de 2027.

El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para estos procesos seccionales extraordinarios el 28 de julio de 2026. La convocatoria oficial será publicada el 16 de noviembre de 2026 y las autoridades electas asumirán sus funciones el 14 de mayo de 2027.

❓¿Qué autoridades se elegirán en las elecciones del cantón Borbón y la parroquia Miss Ecuador?

En Borbón se elegirá al alcalde y a los concejales; en Miss Ecuador, a los vocales de la Junta Parroquial Rural.

El CNE inició formalmente ambos procesos electorales tras aprobar el período electoral, el plan operativo y la matriz presupuestaria. Estas elecciones permitirán conformar las primeras autoridades locales de las nuevas jurisdicciones creadas en Esmeraldas y Sucumbíos.

❓¿Por qué se realizarán elecciones extraordinarias en Borbón y Miss Ecuador?

Porque ambas jurisdicciones fueron creadas recientemente y requieren la elección de sus primeras autoridades.

Borbón fue creado como cantón mediante consulta popular realizada el 16 de noviembre de 2025 y oficializado con la publicación de la ley en el Registro Oficial el 10 de julio de 2026. Por su parte, la parroquia rural Miss Ecuador fue creada mediante una ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Shushufindi el 26 de julio de 2026.

❓¿Dónde están ubicados el cantón Borbón y la parroquia Miss Ecuador?

Borbón está ubicado en la provincia de Esmeraldas y Miss Ecuador pertenece al cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos.

Borbón se convirtió en el octavo cantón de Esmeraldas y el número 223 del Ecuador. Mientras tanto, Miss Ecuador pasó a ser la novena parroquia rural del cantón Shushufindi, ampliando la organización territorial de esa jurisdicción amazónica.

❓¿Qué resoluciones aprobó el CNE para las elecciones de Borbón y Miss Ecuador?

El CNE aprobó el inicio del período electoral, el calendario, las directrices, el plan operativo, la matriz presupuestaria y las instrucciones para ambos procesos.

Estas decisiones fueron adoptadas durante una sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral el 28 de julio de 2026. Con ello, el organismo dio inicio a la planificación y organización de los comicios locales, que se desarrollarán conforme a las normas aplicables a las elecciones seccionales extraordinarias en Ecuador.