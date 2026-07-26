Miss Ecuador fue oficializada como la novena parroquia de Shushufindi

El cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, conformó oficialmente a Miss Ecuador como su novena parroquia rural.

La decisión administrativa beneficia a cerca de 2 000 habitantes y reordena la delimitación territorial de la localidad amazónica.

¿Por qué Shushufindi aprobó la creación de esta parroquia?

El Concejo Municipal de Shushufindi aprobó por unanimidad la ordenanza que legaliza la jurisdicción tras cumplir los informes técnicos.

Según el GAD de Shushufindi, la medida atiende una demanda histórica de las comunidades rurales para acceder a financiamiento y obras básicas.

La alcaldesa Lorena Cajas explicó que la normativa permite acercar los servicios estatales y planificar la inversión pública directa.

Las autoridades locales informaron que la delimitación contó con la asistencia del Comité Nacional de Límites Internos y del Ministerio de Gobierno.

Revisa también cómo avanzan las obras de infraestructura energética en la zona con las variantes operativas del SOTE y del poliducto Shushufindi-Quito

Extensión y comunidades de Miss Ecuador

La nueva parroquia rural abarca una extensión de 138 kilómetros cuadrados en la Amazonía ecuatoriana.

El territorio abarca a 14 comunidades rurales que ahora cuentan con representación administrativa propia dentro del cantón.

De acuerdo con reportes de medios locales, los pobladores impulsaron el trámite durante años para consolidar su organización comunitaria y descentralizar la atención municipal.

Si deseas conocer más sobre la situación de seguridad en la zona, puedes consultar los operativos de control militar donde se detectó un acople clandestino de combustible en Shushufindi

¿Qué resolvió el CNE sobre la nueva parroquia de Shushufindi?

El Consejo Nacional Electoral aprobó el 25 de julio de 2026 la actualización del registro territorial de Shushufindi.

La resolución habilita el padrón electoral para que los residentes elijan a sus autoridades parroquiales en los siguientes sufragios.

El proceso administrativo culminó tras la validación cartográfica, garantizando la asignación presupuestaria y la organización de futuros comicios en la zona.

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