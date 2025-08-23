

Las Fuerzas Armadas del Ecuador localizaron un acople clandestino durante una operación militar en el sector La Primavera, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos. La conexión ilegal estaba unida a la línea de transporte de derivados de hidrocarburos.

Más noticias



Hallazgo en La Primavera



En el sitio se encontraron 200 metros de manguera y una piscina artesanal vacía. Según los reportes militares, estas instalaciones suelen ser utilizadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico, ya que la gasolina blanca funciona como precursor químico en la producción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.



Coordinación con Petroecuador



Tras el hallazgo, el personal militar aseguró el área y coordinó con la seguridad física de Petroecuador para que ejecute trabajos de remediación inmediata. El objetivo es evitar riesgos ambientales en la zona y garantizar la continuidad del transporte de hidrocarburos.



Riesgos y amenazas



Las Fuerzas Armadas señalaron que este tipo de conexiones ilegales no solo afectan a la economía nacional, sino que representan un peligro para el ambiente, debido a las piscinas artesanales utilizadas para almacenar combustible sin medidas de seguridad adecuadas.



La institución militar reiteró su compromiso de proteger los recursos estratégicos del Estado y garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Además, aseguró que continuará desplegando operativos en zonas sensibles para prevenir el uso ilícito de derivados de hidrocarburos.