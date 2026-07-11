La cantonización de Borbón en Esmeraldas es oficial

El Registro Oficial publicó la cantonización de Borbón, aprobada por la Asamblea, tras la consulta popular de 2025.

Fotografía de archivo de barcos navegando por el estrecho de Ormuz, vistos desde Omán.
Gladys Rivadeneira

Borbón se convirtió oficialmente en el cantón 223 de Ecuador y en el octavo de la provincia de Esmeraldas con la publicación de la Ley en el Registro Oficial este viernes 10 de julio de 2026.

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La cantonización de Borbón en Esmeraldas

Después de una consulta popular y su aprobación unánime en la Asamblea Nacional, Borbón dejó de ser parroquia rural y se independizó del cantón Eloy Alfaro. Este proceso marca un hito importante para la comunidad local.

Detalles de la Ley de Cantonización

La Ley de Cantonización de Borbón, aprobada por la Asamblea, establece un plazo de 45 días para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organice el registro electoral de esta nueva jurisdicción y convoque a elecciones de alcalde y concejales.

Acciones administrativas necesarias

Además, el Ministerio de Gobierno debe informar a las instituciones correspondientes sobre esta decisión en un plazo de 10 días, para que tomen las acciones administrativas necesarias.

Composición del nuevo cantón

El nuevo cantón Borbón estará compuesto por:

  • Borbón como cabecera cantonal
  • Atahualpa
  • Luis Vargas Torres
  • Anchayacu
  • San Francisco de Ónzole
  • Maldonado
  • Selva Alegre
  • Colón Eloy del María
  • Telembí
  • Timbiré
  • San José de Cayapas

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