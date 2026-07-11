La cantonización de Borbón en Esmeraldas es oficial

Borbón se convirtió oficialmente en el cantón 223 de Ecuador y en el octavo de la provincia de Esmeraldas con la publicación de la Ley en el Registro Oficial este viernes 10 de julio de 2026.

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La cantonización de Borbón en Esmeraldas

Después de una consulta popular y su aprobación unánime en la Asamblea Nacional, Borbón dejó de ser parroquia rural y se independizó del cantón Eloy Alfaro. Este proceso marca un hito importante para la comunidad local.

Detalles de la Ley de Cantonización

La Ley de Cantonización de Borbón, aprobada por la Asamblea, establece un plazo de 45 días para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organice el registro electoral de esta nueva jurisdicción y convoque a elecciones de alcalde y concejales.

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Acciones administrativas necesarias

Además, el Ministerio de Gobierno debe informar a las instituciones correspondientes sobre esta decisión en un plazo de 10 días, para que tomen las acciones administrativas necesarias.

Composición del nuevo cantón

El nuevo cantón Borbón estará compuesto por:

Borbón como cabecera cantonal

Atahualpa

Luis Vargas Torres

Anchayacu

San Francisco de Ónzole

Maldonado

Selva Alegre

Colón Eloy del María

Telembí

Timbiré

San José de Cayapas

Informe extra: Borbón

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