Borbón ya es el cantón 223 del Ecuador tras la publicación de la ley

El presidente Daniel Noboa oficializó la creación del cantón Borbón tras la publicación de la Ley de Creación del Cantón Borbón en el Registro Oficial. Con este paso, la jurisdicción se convirtió en el cantón 223 del Ecuador y en el octavo de la provincia de Esmeraldas, completando así el proceso previsto en la normativa vigente.

Proceso de cantonización

El Gobierno Nacional impulsó la cantonización de Borbón con criterios técnicos y jurídicos. Desarrolló cada etapa conforme a la Constitución y la ley. Además, respetó la voluntad democrática de la ciudadanía, expresada en la consulta popular Borbón 2025, y obtuvo el respaldo unánime de la Asamblea Nacional con 139 votos favorables.

Acompañamiento técnico e institucional

El Ministerio de Gobierno acompañó el proceso con apoyo técnico, jurídico e institucional para elaborar y validar los informes que sustentaron la iniciativa. Para ello, trabajó de forma coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Secretaría Nacional de Planificación y el Comité Nacional de Límites Internos.

Según la información oficial, estas instituciones verificaron que el proyecto cumpliera los requisitos establecidos en la normativa vigente antes de continuar con el trámite correspondiente.

Organización territorial del nuevo cantón

Con la publicación de la ley, Borbón pasó a formar parte de la organización territorial del país como un nuevo cantón. La ciudad de Borbón será la cabecera cantonal y la nueva jurisdicción estará integrada por las parroquias:

Anchayacu

Atahualpa

Borbón

Luis Vargas Torres

Maldonado

San Francisco de Ónzole

Santo Domingo de Ónzole

Selva Alegre

Telembí

Colón Eloy del María

San José de Cayapas

Timbiré

El proceso culminó tras reunir el respaldo ciudadano mediante consulta popular y la aprobación legislativa necesaria para su creación.

Próximos pasos tras la creación del cantón

Con la entrada en vigencia de la ley, el siguiente paso corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá convocar a las elecciones para elegir al alcalde y a los concejales del nuevo cantón dentro de los plazos establecidos por la normativa. Hasta que las nuevas autoridades sean electas y asuman sus funciones, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Eloy Alfaro continuará administrando el territorio.

La ley dispone que esa administración temporal se mantenga mientras concluye el proceso de transición administrativa, financiera y patrimonial.

Impacto en el desarrollo local

El Gobierno sostiene que la creación del cantón Borbón fortalece la organización territorial del Estado y acerca la gestión pública a la ciudadanía. También considera que esta nueva jurisdicción permitirá administrar de manera más eficiente las competencias municipales y contribuirá al desarrollo local y al bienestar de sus habitantes.

Finalmente, el Ministerio de Gobierno ratificó su compromiso de seguir impulsando procesos de organización territorial sustentados en criterios técnicos, jurídicos y democráticos. La cartera de Estado señaló que estas acciones buscan fortalecer la institucionalidad y promover un desarrollo equilibrado en beneficio de los ecuatorianos.

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