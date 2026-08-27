CNE cambia al director electoral de Manabí, tras anuncio de investigación por supuesta reunión

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este jueves 27 de agosto de 2026 cambiar al director electoral de Manabí, tras anunciar el análisis de una supuesta reunión entre Roberto Pinoargote y el candidato a Prefecto por Acción Democrática Nacional (ADN), Marcos Zambrano.

El nuevo director electoral de Manabí encargado, designado por el CNE

William Édison Cadena Acero, con más de 20 años de experiencia, fue designado como Director de la Junta Electoral de Manabí encargado este jueves por decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El presidente del CNE, José Cabrera y los consejeros José Merino, Enrique Pita y Esthela Acero votaron a favor de la resolución; Elena Nájera se abstuvo.

Supuesta reunión entre director electoral de Manabí y candidato de ADN

La decisión se toma un día después de que Cabrera anunciara que la Dirección de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga la supuesta reunión entre el director electoral de Manabí, Roberto Pinoargote y el candidato a Prefecto de Acción Democrática Nacional (ADN), Marcos Zambrano.

El CNE investiga las imágenes difundidas en redes sociales sobre una supuesta reunión entre del director de la Junta Provincial de Manabí, Roberto Pinoargote y Marcos Zambrano, candidato a Prefecto por ADN, en un hotel de esa provincia.

Este hecho provocó una discusión entre los consejeros del CNE en una sesión del Pleno.

La controversia surge luego de que la Junta Electoral de Manabí negara la candidatura a Prefecta de Luisa González por Pachakutik, el pasado fin de semana.

El Director de Manabí dijo a José Cabrera, presidente del CNE, que fue una casualidad

Sobre el tema, el presidente del CNE, José Cabrera, manifestó que los directores provinciales son nombrados por el Pleno del organismo y Pinoargote tiene 30 años de experiencia.

Cabrera confirmó que se se está analizando el hecho y se tomará medidas. Luego, el Pleno del CNE se pronunciará.

El Presidente del CNE adelantó que Pinoargote le informó que él fue a una reunión personal con el dueño de un hotel “y nada más, que fue una casualidad”.

Otros cambios en juntas provinciales electorales

El Pleno del CNE también hizo cambios en la juntas provinciales electorales de Cotopaxi, Imbabura y Orellana.

En Cotopaxi, designó a Silvia Sánchez, como vocal; en Imbabura, a Cristhian Orbe; y, en Orellana, a Milton Villagrán.

El calendario electoral avanza para las elecciones seccionales de noviembre

El CNE avanza con el calendario electoral para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Hasta el miércoles, más de mil candidaturas estaban en firme.

Ayer, el CNE firmó un convenio con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para fortalecer la fiscalización de los recursos de campaña.

El 2 de septiembre está prevista la selección del Miembros de la Junta Receptora del Voto (MJRV).

El 9 de noviembre de 2026 se conocerá la lista oficial de las candidaturas inscritas y del 12 al 26 de noviembre se hará la campaña electoral.

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